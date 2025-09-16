晴時多雲

LTN經濟通》台積電建廠歐洲 供應鏈在此落腳

2025/09/16 07:00

近年捷克吸引全球製造業巨頭以及半導體產業鏈青睞進入投資。（擷取自中國社群平台）近年捷克吸引全球製造業巨頭以及半導體產業鏈青睞進入投資。（擷取自中國社群平台）

捷克製造，正在重組歐洲半導體地圖

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電啟動海外擴產，歐洲廠落腳在德國德勒斯登，跟著台積電出海的台灣半導體供應鏈，則落在距離德國開車兩小時的捷克。據報導，台灣供應鏈廠商在積極評估後，選擇在捷克烏斯季（Usti）設立物流中心、倉儲等設施，目的是除可配合台積電德國廠，未來也可搶進歐洲半導體市場。

除了台積電供應鏈，美國半導體廠商安森美（onsemi）也在捷克投資20億美元，計畫在捷克東部的羅茲諾夫新建一座碳化矽（SiC）半導體製造廠。這項投資是捷克近代以來最大的單一外資投資案，旨在強化歐洲車用晶片的本地供應鏈，並支援福斯（Volkswagen）等汽車集團的需求，以應對電動車和自動駕駛的快速發展。

至於全球第二大汽車零部件供應商Denso（電裝）成為當地汽車零件供應鏈的一支關鍵力量。近期，全球最大汽車製造商豐田宣布，將於捷克科林（Kolin）工廠生產其首款在歐洲製造的純電動車，並計劃在當地設立全新的電池組裝廠，總投資額約6.8億歐元。

專家指出，捷克之所以能吸引各國投資，主要因為其位於歐洲心臟地帶的戰略地理位置，得以進入歐盟龐大市場，同時提供相對西歐較低的勞動成本和投資誘因。其經濟環境穩定，政府也持續投資基礎設施，加上高度工業化的基礎（特別是汽車和精密機械），還有積極發展半導體與高科技領域發展，使得捷克成為具吸引力的投資基地。

分析師指出，早年的捷克是歐洲汽車製造重鎮，年產汽車超過135萬輛，超過93%的汽車出口至外國市場，2024年汽車零配件的出口更是排名全球第八、高達165億美元，擁有完整的供應鏈生態。

現今，捷克的工業基礎與台灣的晶片技術，參與「歐洲晶片三角」（德國、捷克、波蘭）的建設，特別是汽車電子與AI伺服器的晶片供應，再加上全球製造巨頭Toyota、onsemi、Bosch、Denso 都選擇捷克為生產據點，該國將成為歐洲製造地圖上不可忽略的力量。

1930年代的捷克，憑藉技術、人力，擠身世界第十大工業國。（擷取自中國社群平台）1930年代的捷克，憑藉技術、人力，擠身世界第十大工業國。（擷取自中國社群平台）

「歐洲工業一線生力軍」

很少人知道，捷克具有深厚的工業實力，幾乎就是「歐洲的台灣」。據了解，1930年代的捷克，僅靠著人力、技術與製造能力，躋身世界第十大工業國，人均工業產值居歐洲前三。當時英國媒體曾稱它是「the workshop of Europe（歐洲的工廠）」，也被譽為「東歐的小德國」、「工業皇冠上的寶石」。

這與今日的台灣被視為「全球科技的工廠」有異曲同工之妙。兩者的國家都不是最大，但擁有關鍵技術，不是最強的軍力，但製造世界強者所需要的物品。

當時捷克的主要工業品牌，包括Skoda Works（當時世界最大的重型機械與軍工製造商之一）、Tatra（世界最早量產卡車與四輪驅動越野車的公司）、Bata（全球最大鞋廠之一，建立工業城市與物流系統）、CKD（火車、電車等交通重工設備製造商）等製造巨頭。

專家指出，捷克人習慣以制度與規格化管理來做事，是歐洲早期的「SOP社會」。因此，這些企業雖然不屬於高科技，但在各自領域裡卻扮演了「技術領先、產業關鍵」為全球供應鏈關節」的角色。

捷克在1920–1938間，是歐洲少數穩定的民主共和國，並非軍國主義國家。該國人民的高識字率、普及義務教育，技職體系健全，支撐精密工業與製造技術，當時是幫歐洲造坦克、造火車、造鞋、造工廠」的生產心臟。

分析師認為，捷克當年是工業規模化的先行者，不只造東西，還將「怎麼高效、怎麼標準化」帶進歐洲工業系統。這一點，與今日台灣的製造業精神，有異曲同工之妙。

直到1938年，英法與德國簽下 《慕尼黑協議》，希特勒吞併蘇台德區（捷克德語區工業重鎮），斷送了這個小巨人的命運。隔年德國進一步入侵捷克，將整個波希米亞與摩拉維亞「變成德國的軍火工廠」，讓整個捷克成為德軍最倚賴的工業基地之一。

當時Skoda工廠開始為希特勒生產坦克與砲彈，捷克的技術與工廠，也被徹底運用於戰爭機器，這些事情十分悲慘，卻也讓捷克保留完整工業基礎，戰後能迅速恢復生產。

專家指出，戰後的捷克雖受鐵幕限制，但仍維持強大重工能力。隨著1990年後轉型市場經濟，成為歐洲最成功的中東歐國家之一。

位於德國拉施塔特的德國汽車製造商梅賽德斯-賓士工廠生產線全景。（路透）位於德國拉施塔特的德國汽車製造商梅賽德斯-賓士工廠生產線全景。（路透）

「剛剛好」的黃金中繼站

在歐洲建造工廠，各國「成本」差距，是決定外資願不願意落腳的關鍵。《路透》指出，根據一份調查顯示，去年德國工業勞動成本比27個工業化國家平均水平高出22%。到2024年，將比歐元區平均高出15%，只有丹麥和比利時的工業勞動成本高於德國。

數據顯示，捷克的全經濟體每小時勞動成本 （含薪資加上非薪資成本）大致約25‑30歐元左右。至於德國、法國、比利時、北歐等勞動成本非常高，有些工業勞動 +社會成本加上非薪資（保險、福利等）總合，可能是捷克的1.5至2倍，甚至更多。

對比其他中歐國家，斯洛伐克的勞動成本與捷克類似，或人力成本略低於捷克，但城市規模小，人才規模也較窄，科技基礎較為薄弱。至於波蘭的勞動力多、工資便宜，但工業結構仍偏重基礎代工，量大但品質不如捷克，適合做「配角」製造。

匈牙利雖然是德系汽車投資密集（Audi、Mercedes），但政治風險較高、與歐盟摩擦頻繁，比較適合汽車整車組裝，較不宜核心科技佈局。羅馬尼亞的人力成本極低，但軟體工程人才出色，有「歐洲新矽谷」之稱，但離歐洲核心市場較遠。因此，最具潛力的低成本選擇，但仍在發展中

若對比西歐國家（例如法國、義大利北部、德國南部），相同規模的工廠在捷克，可能節省30‑50%的勞動加上非薪資、稅與補貼等成本。分析師指出，有鑑於德國太貴、斯洛伐克太小，捷克的成本、效率優勢，就成為「剛剛好」的黃金中繼站。

捷克在汽車功率模組、車用模組、工業控制晶片等成熟製程領域建立明確利基。（彭博）捷克在汽車功率模組、車用模組、工業控制晶片等成熟製程領域建立明確利基。（彭博）

歐洲半導體的「萬能小幫手」

捷克坐落於德國、奧地利、波蘭、斯洛伐克的交界處，是連接西歐製造業與中東歐成長市場的樞紐國家。其70%的出口流向歐盟，超過4分之1給德國。因此，既使歐洲當地企業，也將捷克視為「德國成本的一半、但效率高達8成以上」的理想備案。

捷克為工業強國，擁有完整的汽車與機械產業鏈，跨入半導體領域，堪稱「順勢升級」。分析師指出，當汽車進入「電動化與智慧化」（EV + ADAS + ECU）階段，傳統汽車供應鏈需要更多半導體支援（尤其是功率元件、控制器、感測晶片）。

捷克想要保住汽車霸主地位，勢必要往上整合至半導體與車電模組設計製造，否則只能當低毛利零件製造國。

對此，捷克政府於2023年底公布《National Semiconductor Strategy》，主張在2029年前，將捷克半導體產值擴大至2022年的3倍，並成立國家級半導體中心，鏈結學研單位、外資廠商與供應鏈。

與此同時，歐盟晶片法案（EU Chips Act）在2023年9月生效，其規模約達430億歐元，目標2030年讓歐洲半導體產能翻倍、達全球20%。OECD 與歐盟皆將捷克納入「歐洲晶片法案」的策略地區，台灣亦與捷克簽署科技合作協議，是中歐極少數與台、美、日關係同時友好的國家。

若以投資環境來說，捷克是東歐國家中，政府補貼最給力，以Onsemi的投資案就拿到27.5%投資額補助。此外，捷克是OECD成員、歐盟法制一體，外商設廠法規明確、財政制度透明。

儘管捷克人口僅約1050萬人，但技職體系完整、英語普及度高，人力優勢穩定。這些優勢讓捷克卡到「地緣政治中立＋供應鏈去中國化」的黃金交界點，成為歐盟晶片補助資金的潛力接收者。

分析師指出，Onsemi已成為捷克最重要的半導體廠商之一，在捷克就有200mm功率半導體廠，專供車用、工控、AI 系統，與日本Denso在車用/電源晶片領域高度合作，背後支撐的是捷克堅實的工程人才與研發生態，例如布爾諾理工大學、CEITEC 技術中心。

專家指出，捷克不追逐最先進的2奈米，而是在汽車功率模組、車用模組、工業控制晶片等成熟製程領域建立明確利基。是成為歐洲半導體供應鏈的可靠備援基地。隨著美國、台灣、日本廠商相繼進駐，捷克的機會就此展開。

