愛存錢老媽過世家中發現「隱藏門」！女兒一看驚呆了

2025/09/12 16:19

女兒在愛存錢的母親臥室衣櫃裡，意外發現1扇隱藏門，裡面藏了印有聖德太子的紙幣，價值達50萬日圓。（彭博）女兒在愛存錢的母親臥室衣櫃裡，意外發現1扇隱藏門，裡面藏了印有聖德太子的紙幣，價值達50萬日圓。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本1名平時愛「存錢」的83歲婦人，去世時並未留遺囑，只告知女兒山本律子（化名）存摺放在那裡，因此，當女兒在母親生前告知的抽屜中只發現2本存摺，心想會不會還有遺漏，果然，不僅另外發現1枚印章及另1本存摺，還在母親臥室的衣櫃裡，意外發現1扇隱藏門，裡面藏了印有聖德太子的紙幣，價值達50萬日圓（約新台幣10.5萬元）。

印有聖德太子頭像的1萬日圓紙幣於1986年1月4日停用，但有效期至2024年9月12日。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，根據Lullian株式會社進行的“2024年全國遺產調查”，逝者最常見的臨終準備是“立遺囑”（11.5%），其次是“整理遺物和處理不需要的物品”（10.6%），以及“準備生前的贈與和遺產稅”（9.8%），但有高達68.7%的人表示，「沒有做任何特別的事情/不知道」。

如54歲的山本律子最近失去了83歲的母親，而其母親在生前也未立遺囑，因此，在整理母親遺物時，發現了令人震驚的真相。

律子表示，母親在1年前，由於其每月退休金15萬日圓（約新台幣3.15萬元），因此，她找了１家價格在15萬日圓的養老院，並搬去住養老院，在母親住養老院時她曾問媽媽，存摺和其他重要的東西放在哪裡，這樣如果發生什麼事，我就不會遇到麻煩，母親則回，都放在佛龕的第２個抽屜。

因此，當她去世後，他帶著2個兒子回母親家中進行整理，正如母親所說，律子在同一個地方發現了兩本存摺，另1個地方還有1枚印章。我正想著：「這就是全部遺產嗎…？」 大兒子又在母親常用的儲物抽屜裡發現了存摺。

由於父親去世比我母親早，父親有揮霍無度的習慣，記得母親說過，她會「偷偷存錢」來解決這個問題，翻看最近的帳簿，發現那是10年前的，也許她已經完全忘記自己一直在存錢了。

在發現存摺後，心想「說不定還有什麼秘密存款呢？」於是把父母的家徹底搜了一遍。這時二兒子突然大叫一聲，他們衝了過去，發現他的頭正趴在母親臥室的衣櫃裡，兒子問道：「這種地方真的有門嗎？」果然，有１扇門足夠1個小孩通過。

二兒子終於決定打開它，發現了1個小小的儲物空間，裡面裝著1個用塑膠袋包裹的東西……看起來像1張鈔票。它比最近以澀澤榮一為主角的1萬日圓紙幣早了兩代，算起來價值約為50萬日圓，而這個意外的發現，讓他們震驚不已。

