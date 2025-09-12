晴時多雲

5G5年滲透率不到4成！ 數發部：檢討補助政策、促資費調降

2025/09/12 11:48

民進黨立委林俊憲今天在立法院召開「5G補助數百億，用戶數仍不到四成，呼籲三大電信業者調降資費」記者會。（記者李文馨攝）民進黨立委林俊憲今天在立法院召開「5G補助數百億，用戶數仍不到四成，呼籲三大電信業者調降資費」記者會。（記者李文馨攝）

〔記者李文馨／台北報導〕台灣5G開台至今滿5年，政府補助數百億但目前用戶仍不到4成。民進黨立委林俊憲今天在立法院召開記者會表示，截至今年7月底，台灣5G平均滲透率（用戶比例）僅38.9%，呼籲三大電信業者提出5G降價方案。數發部表示，如果未來滲透率仍不理想，數發部會通盤檢討補助政策，盼促成更合理的資費。

林俊憲今天在立法院召開「5G補助數百億，用戶數仍不到四成，呼籲三大電信業者調降資費」記者會，受邀與會的官員包含NCC綜合規劃處處長溫俊瑜、數發部韌性建設司長牛信仁。

林俊憲說明，中華電信、遠傳、台灣大哥大等三大業者的5G吃到飽方案，最低資費至少要1399元，相較於4G的599元或699元方案，價格翻倍，但消費者未因此享受到更佳的服務品質，民眾普遍抱怨「價格貴、範圍少、訊號差、超耗電」。

林俊憲指出，自2020年起，政府透過「補助5G網路建設計畫」投入約221億元，用於基地台建設與韌性網路提升，今年仍持續編列近30億元，未來亦將持續支持。原本目的是協助電信業者提升5G滲透率、強化國家網路品質，但如今卻形成「業者享受補助、民眾承擔高資費」的現象，已違背政策初衷。

林俊憲強調，截至今年7月底，台灣5G平均滲透率僅38.9%，其中遠傳最高41.7%，其次是中華電信38.4%，台灣大哥大則僅37%，平均不到4成。顯示雖然覆蓋率很高，但消費者升級意願仍受資費與品質影響，呼籲業者本月送出5G降價方案到NCC。

數發部：將檢討補助 盼電信業推合理資費

數發部韌性建設司長牛信仁說，補助政策是希望民眾能夠享受更優質的5G涵蓋跟服務品質，同時營造5G創新的應用環境，如智慧醫療、智慧製造、智慧農業。他強調，未來如果滲透率還是不理想，數發部會通盤檢討補助政策，希望促成更合理的資費，讓國民能夠享有整個科技進步的成果。

NCC綜合規劃處處長溫俊瑜表示，NCC目前對於三家電信業者的資費管制，都考慮到國際上的監理做法，對市場上具有顯著地位者做資費管制。他們會督促、鼓勵業者提出多元的資費方案，也需要業者公開揭露所有資費方案。

