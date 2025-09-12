晴時多雲

焦點股》仁寶：第3季展望正向 帶量勁揚

2025/09/12 10:43

仁寶對下半年營運維持審慎態度，全年營收比重預估上半年49%、下半年51%。（資料照）仁寶對下半年營運維持審慎態度，全年營收比重預估上半年49%、下半年51%。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕代工大廠仁寶（2324）受惠於旗下非PC事業動能穩定成長，在相關業績（車用、伺服器）貢獻之下，第3季營運表現可望呈現小幅年增，帶動今日盤中股價帶量走揚，高點觸及漲停價30.5元，截至上午10時17分暫報29.8元，漲幅7.39%，成交量逾5萬張。

仁寶對下半年營運維持審慎態度，全年營收比重預估上半年49%、下半年51%。在PC市場方面，第3季雖僅呈現小幅成長，但受惠於傳統旺季、商務換機潮與電競PC需求延續，加上Chromebook出現汰換疫情期間舊機的需求，整體商用及消費PC需求可望帶動回升。

非PC業務則成為仁寶轉型重心，管理層預估，第3季智慧裝置營收可能小幅季減，不過伺服器、5G、車用電子、醫療與工業等新成長事業營收可望季增高個位數百分比。總經理Anthony Peter Bonadero先前指出，今年非PC業務全年有望年增20%，主因來自5G放量與伺服器需求成長。展望未來，公司規劃2025年PC與非PC營收比重7：3，中期目標為6：4。

為深化伺服器布局，仁寶已宣布斥資3億美元（約新台幣90.86億元）投資美國市場，其中2.25億美元增資Compal Americas（US）Inc，另新設美國子公司7,500萬美元。此一投資主攻伺服器領域，建置L10（組裝與測試）及L11（整機系統）產能，涵蓋美國與墨西哥據點，預計2026年上半年量產。

此外，仁寶同時攜手無水直導式晶片液冷領導品牌ZutaCore合作，開發整合型伺服器與冷卻解決方案，雙方將於2025年Yotta展覽展示成果。法人認為，隨著AI與高功耗運算需求推動，伺服器搭配先進冷卻技術的發展，將使仁寶在新興市場具備更大競爭優勢。

