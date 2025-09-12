財務壓力破表！波音777X交機延遲6年 CEO親曝「1事」卡關

波音CEO警告，777X飛機認證或再延遲，恐影響財務。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕波音最新寬體客機777X的「認證進度」嚴重落後，恐對該公司財務造成重大影響。據報導，波音CEO奧特伯格（Kelly Ortberg）在週四於摩根士丹利會議上透露，原先預計將在2026年交付第1架777X飛機，比原訂計畫晚了6年，將使得公司面臨巨大的財務壓力。

奧特伯格指出，目前仍有大量工作需完成以獲得認證，但好消息是並未出現新的技術問題。然而，即便是小幅度的時間延誤，也可能對公司的財務狀況產生重大影響，因為波音在此項目上已經損失了數十億美元。

據報導，777X是現有777型號的升級版，自2013年啟動以來，該項目的首架777X飛機原定於2020年交付，但如今已推遲至2026年，這使得公司面臨巨大的財務壓力。

自去年接任CEO以來，奧特伯格面對的主要挑戰之一是提升737的產量，目前公司每月生產38架，計劃年底前提升至42架。至於787型號，則將由每月8架逐步增加至明年的10架。

歐特柏格認為，提升737產量之前，必須先穩定6個主要績效指標之一，在回歸盈利之際，減少債務成為公司的首要任務。他坦承，過去幾年波音因危機而承受了過多的債務。未來，波音需要克服認證延遲帶來的挑戰，以確保其市場競爭力和財務健康。

