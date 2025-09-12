晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

財務壓力破表！波音777X交機延遲6年 CEO親曝「1事」卡關

2025/09/12 12:47

波音CEO警告，777X飛機認證或再延遲，恐影響財務。（彭博）波音CEO警告，777X飛機認證或再延遲，恐影響財務。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕波音最新寬體客機777X的「認證進度」嚴重落後，恐對該公司財務造成重大影響。據報導，波音CEO奧特伯格（Kelly Ortberg）在週四於摩根士丹利會議上透露，原先預計將在2026年交付第1架777X飛機，比原訂計畫晚了6年，將使得公司面臨巨大的財務壓力。

奧特伯格指出，目前仍有大量工作需完成以獲得認證，但好消息是並未出現新的技術問題。然而，即便是小幅度的時間延誤，也可能對公司的財務狀況產生重大影響，因為波音在此項目上已經損失了數十億美元。

據報導，777X是現有777型號的升級版，自2013年啟動以來，該項目的首架777X飛機原定於2020年交付，但如今已推遲至2026年，這使得公司面臨巨大的財務壓力。

自去年接任CEO以來，奧特伯格面對的主要挑戰之一是提升737的產量，目前公司每月生產38架，計劃年底前提升至42架。至於787型號，則將由每月8架逐步增加至明年的10架。

歐特柏格認為，提升737產量之前，必須先穩定6個主要績效指標之一，在回歸盈利之際，減少債務成為公司的首要任務。他坦承，過去幾年波音因危機而承受了過多的債務。未來，波音需要克服認證延遲帶來的挑戰，以確保其市場競爭力和財務健康。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財