台灣1年掃貨藍莓量超驚人！「這國」也要搶進台市場

2025/09/12 13:19

台灣1年掃貨藍莓量超驚人！「這國」也要搶進台市場台灣農業部宣布，波蘭藍莓已獲準出口台灣。示意圖。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕數據顯示，台灣2024年藍莓進口量達3287公噸，主要從美國、加拿大、智利等國家進口，現在又多增加1國家了，根據農業部宣布，波蘭藍莓已獲準出口台灣。

根據外媒報導，農業部動植物防疫檢疫署說，已派人赴波蘭完成相關檢疫查證，等完成產地查證後，波蘭的藍莓就可進口到台灣。

根據防檢署公告，波蘭輸台藍莓的供應果園，應於波蘭植物檢疫機關監督下，進行斑翅果蠅、西方花薊馬、綠黃假單胞菌及其他有害生物的偵測及防治，並應保有防治紀錄備查。

此外，波蘭植物檢疫機關應於每年輸出季開始前6週，提供符合條件的註冊包裝場名單及代號，給台灣的植物檢疫機關，若檢出任何有害生物，則整批藍莓將被禁止入境台灣。

根據農業部數據，目前台灣主要從美國、加拿大、智利、秘魯、紐西蘭和日本進口藍莓。 2024年，台灣藍莓進口量達3287公噸較10年前成長超過3倍。

