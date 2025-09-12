晴時多雲

財經 > 國際財經

外媒爆美國將施壓 要求G7對買俄油的印中徵高額關稅

2025/09/12 12:48

知情人士表示，美國將向G7施壓，要求成員國對持續購買俄羅斯石油的印度和中國徵收高額關稅。（路透資料照）知情人士表示，美國將向G7施壓，要求成員國對持續購買俄羅斯石油的印度和中國徵收高額關稅。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕據4位了解計劃的人士透露，美國將向G7施壓，要求成員國對持續購買俄羅斯石油的印度和中國徵收高額關稅，以迫使莫斯科與烏克蘭進行和平談判。

《金融時報》報導，在美國總統川普（Donald Trump）大力促成烏克蘭和平協議之際，G7主要經濟體的財政部長將於週五透過視訊會議討論美國提出的新一輪措施。川普本週呼籲歐盟對中國和印度徵收高達100％的關稅，但現在正擴大施壓範圍，將G7盟友都納入其中。

美國財政部發言人表示，中國和印度買俄油就是在為俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）的戰爭機器提供資金，並延長對烏克蘭人民的無謂殺戮。

發言人補充，本週稍早，華府已向歐盟盟友明確表示，如果他們真的想結束這場在自己後院的戰爭，就需要加入美國的行列，徵收有意義的關稅，並在戰爭結束的那天撤回。川普的和平繁榮政府已經準備就緒，需要G7夥伴一起努力。發言人拒絕透露擬訂中的關稅具體數字，但知情人士表示，美國提出的關稅稅率在50到100％之間。

美國上（8）月以印度持續購買俄油為由，將印度進口商品的關稅提高至50％；今年4月，川普大幅提高了對中國進口商品的關稅，但在市場強烈反應之後，5月又調降了。

歐盟官員深知，由於潛在經濟影響和北京可能採取的報復措施，對這2個關鍵貿易夥伴徵收如此高額的關稅將十分困難。歐盟希望在幾週內與印度政府達成貿易協議，尋求與這個正在崛起的亞洲大國建立更緊密的聯繫。

布魯塞爾也希望說服華府，利用其他措施實現類似的壓力，例如對俄羅斯能源製造商實施更嚴厲的制裁，並將成員國停止購買俄羅斯石油和天然氣的的最後期限提前至2027年。

3名歐洲官員表示，這需要川普向匈牙利還有斯洛伐克施壓，這2國由親俄政府所領導，他們持續透過管線購買俄油，並曾否決更嚴厲的歐盟制裁。而歐盟也正討論是否對購買廉價俄油和天然氣的中國實施制裁。

加拿大是今年G7輪值主席國，並於今年6月主辦了峰會。加拿大表示，這次會議是在與美國進行討論後所召開。聲明稱，他們將討論進一步措施，擴大對俄羅斯的壓力，並限制其戰爭機器。1名不願透露姓名的加拿大政府官員透露，會談將包括對繼續資助俄羅斯戰爭機器的國家徵收關稅的提議。

