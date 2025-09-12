晴時多雲

石油太多了！IEA警告明年恐嚴重「供過於求」國際油價急跌

2025/09/12 09:18

國際油價週四（11日）下跌。（路透）國際油價週四（11日）下跌。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週四（11日）下跌，收盤約下跌2%，主因是美國需求可能走弱及對全球供應過剩的憂慮，抵銷了中東衝突與烏克蘭戰爭帶來的供給威脅。

美國紐約西德州中級原油下跌1.30美元，跌幅2.0%，收在每桶62.37美元。

布蘭特原油期貨下跌1.12美元，跌幅1.7%，收在每桶66.37美元。

國際能源署（IEA）在月報中指出，由於OPEC+計劃增產，全球石油供給今年將比預期更快增加。

德國商業銀行分析師弗里奇（Carsten Fritsch）表示：「油價今天下跌，原因是 IEA 傳出偏空的消息，暗示明年石油市場將出現嚴重供過於求，」

PVM Oil Associates 分析師瓦爾加（Tamas Varga）指出，市場在中東與烏克蘭緊張局勢引發的供應短缺預期，與 OPEC+ 增產及庫存上升導致的實際供過於求之間，陷入矛盾。

多位貿易消息人士週四告訴路透，沙烏地阿拉伯對中國的原油出口將大幅增加，國營能源巨頭沙烏地阿美（Aramco）10月的原油出口量每日約165萬桶，遠高於9月分配的每日143萬桶。

瑞銀分析師史陶諾瓦（Giovanni Staunovo）表示，市場還在質疑中國能否持續吸收這些供應、並能將OECD的庫存維持在低點。他補充，投資人也在關注進一步制裁對俄羅斯石油的影響。

