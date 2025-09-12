晴時多雲

1000萬變6億！創投家吃漢堡被拉投資 成Figure上市大贏家

2025/09/12 14:31

Figure Technologies週四在那斯達克交易所上市。（彭博）Figure Technologies週四在那斯達克交易所上市。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕區塊鏈貸款公司Figure Technology週四（11日）在美國順利IPO，這也讓DCM風險投資公司（DCM Ventures）在2017年對Figure Technology進行的1000萬美元種子輪融資「開花結果」，以當天股價計算，DCM 的持股市值達 6 億美元。而當初DCM聯合創辦人趙克仁（David Chao）是在舊金山吃漢堡時，聽取了Figure Technology的早期投資簡報，才進一步獲得了巨大的成功。

《商業內幕》報導，DCM 是首家向 Figure Technologies 投入資金的機構投資者，但這個決定其實是在豪賭，既是押注尚未被驗證的區塊鏈應用，也是在押注一位曾經有爭議的創辦人。

不過近8年後，這個決定如今是 DCM 最亮眼的投資成果之一：根據 Figure Technologies 在那斯達克（NASDAQ）的掛牌開盤價，這筆投資的價值膨脹近 60 倍。

DCM在2017年領投了Figure Technologies的種子輪，投入 1000 萬美元，因此成為該公司最大創投股東，持股達11.3%，根據監管文件顯示，Figure Technologies股票週四以每股 36 美元開出，較 IPO 定價高出近3成。以當天股價計算，DCM 的持股市值達 6 億美元。

DCM聯合創辦人趙克仁回憶，2017年他在舊金山老牌餐廳Balboa Cafe聽取Figure Technologies共同創辦人、SoFi前執行長卡格尼（Mike Cagney）的談話，邊吃漢堡邊談創業構想。

卡格尼在2017年從SoFi離職，他在談話中闡述了自己在創辦線上貸款機構SoFi時，所遇到的種種低效率問題，指出SoFi每次發放貸款時，商業銀行都必須驗證並重新打包後，才能出售給富達（Fidelity）等金融機構，這是一個緩慢且充滿紙本作業的流程，中間人收取高額費用卻幾乎沒有增加價值。卡格尼提出的解方，就是利用區塊鏈作為帳本，取代昂貴的中間人環節。

趙克仁當場就被卡格尼的想法給說服，但儘管如此，趙克仁仍需說服DCM公司內部的合夥人，他說：「即使在 DCM 內部，這仍是個爭議很大的案子。」此外，卡格尼本人也讓部分人士抱持懷疑態度，這是因為卡格尼在 2017 年因傳出與員工的不當關係，還有公司文化問題，才會離開 SoFi。

趙克仁稱，Figure Technologies從一開始就展現與 SoFi 明顯不同的企業文化，具備更嚴格的內控與治理。卡格尼也學會了更有效率地運用資金，這使Figure Technologies能保持精簡。許多其他金融科技公司則因過度融資，市場轉冷後被迫接受降價融資。

根據財報，Figure Technologies今年已實現 2900 萬美元淨利，扭轉去年同期 1300 萬美元的虧損。趙克仁說：「99% 的金融科技公司在上市時仍未能獲利，Figure Technologies是唯一能在 IPO 時就交出獲利成績的公司。」

趙克仁將這筆種子輪投資的成功，歸功於他與卡格尼長期的關係。兩人最早在 2012 年結識，當時趙克仁投資了 SoFi 的首輪創投募資。

趙克仁說：「如果這段故事有什麼啟示，那麼就是創投仍然是一門人脈的生意，卡格尼本來可以拿任何人的錢，但他非常重情義，願意選擇跟熟悉、信任的人合作。我們也是如此。」

