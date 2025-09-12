黃金自高點拉回 專家解釋原因

週四（11日）黃金價格小幅收黑。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國就業數據疲軟，且投資人押注聯準會（Fed）下週降息，週四（11日）黃金價格小幅收黑，但徘徊在歷史高點附近。分析點出，雖最近的價格波動顯示買家有些疲乏，但黃金未來幾個月的展望仍然相當正面，而經濟成長減速、通膨居高不下、地緣政治變化、央行買盤、資金撤離美國資產和美元等「6大因素」將持續支撐金價。

黃金現貨價下跌0.2%，報每盎司3632.49美元；12月交割黃金期貨下跌0.2%，報每盎司3673.60美元。

請繼續往下閱讀...

獨立金屬交易員Tai Wong說：「在核心消費者物價指數（CPI）月增幅仍達0.3%情況下，上週初領失業救濟金人數暴增、觸及3年來最高的26.3萬人，『拯救了』黃金。」

Tai Wong認為，雖然最近的價格波動顯示買家有些疲乏，但黃金未來幾個月的展望仍然相當正面，抑制了大幅回檔的可能性。

本週稍早公布的數據顯示，美國8月CPI年增幅達到7個月來最大，而上週初領失業金人數猛增，凸顯勞動力市場疲軟。與此同時，美國8月生產者價格指數（PPI）下滑，意味著貿易服務利潤減少，商品成本也下滑。

上週公布的最新非農就業數據也欲振乏力，加上修正數據顯示，3月為止的12個月內就業機會銳減91.1萬，都代表美國經濟的潛在動能正在降溫，並鞏固了Fed降息的可能性。

芝商所（CME）FedWatch工具顯示，市場如今預期Fed下週三降息25個基點（1碼）的機率達到100%，而且存在降息2碼的些微機率。為了評估關稅政策對通膨的影響，Fed自今年1月起按兵不動至今。

金價今年來一路上漲38%。澳盛銀行（ANZ）指出，經濟成長減速、通膨居高不下、地緣政治變化、央行買盤，以及把資金撤離美國資產和美元等發展，將持續支撐金價。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法