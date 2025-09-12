晴時多雲

美國8月關稅收入飆新高 赤字仍創史上第3大

2025/09/12 10:31

8月美國關稅收入創下單月新高，但聯邦政府這一財年至今仍出現史上第3大赤字。（法新社）8月美國關稅收入創下單月新高，但聯邦政府這一財年至今仍出現史上第3大赤字。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受到美國總統川普（Donald Trump）上調關稅的影響，8月美國關稅收入創下單月新高，但聯邦政府這一財年至今仍出現史上第3大赤字。

《彭博》報導，美國財政部數據顯示，美國關稅上（8）月飆升至300億美元（約新台幣9084億元），較去年8月飆漲296％。與此同時，當預預算赤字達到3450億美元（約新台幣10.44兆元），在調整日曆差異後，8月赤字比去年同期擴大了15％。

週四（11日）的報告也顯示，儘管收入激增，截至8月會計年度總預算缺口仍高達1.973兆美元（約新台幣59.74兆元）。1名財政部官員在記者會上表示，只有2020年和2021年超過這一數字，當時美國正斥巨資應對疫情。

本會計年度前11個月，美國關稅總收入總計1720億美元（約新台幣5.2兆元）。財政部長貝森特（Scott Bessent）在8月的內閣會議上表示，預計到年底，關稅收入將逐月成長，年成長率可能達到5000億美元（約新台幣15.14兆元）。儘管目前川普的關稅合法性仍在接受法院審查，但貝森特相信，最高法院最終將批准川普以國家緊急狀態為由課徵關稅。

8月個人所得稅收入持續攀升，反映薪資和勞工數量的增加，但當月企業所得稅收入也大幅下降。被問到這是否反映出川普為企業提供稅收抵免的減稅法案實施時，財政部官員則拒絕具體回應，僅強調8月企業所得稅收入通常較少。

以目前的情況來看，假設關稅收入維持接近8月的300億美元（約新台幣9084億元）水準，那麼到年底，美國赤字將下降至近3000億美元（約新台幣9.08兆元）。不過，貝森特也提到，如果最高法院就關稅問題對政府做出不利裁決，那麼將帶來「可怕的」結果，可能需要退回至今已徵收的約一半金額。

