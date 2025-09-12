Costco又出包！召回網紅商品「杜拜風味巧克力」。（取自Rolling Pin公司公告）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕Costco商品又出包，外媒報導，好市多4日宣布，召回Rolling Pin品牌「杜拜風味巧克力」，原因是產品包裝上的過敏原標示錯誤，恐對小麥過敏者造成健康風險，不過，目前該商品僅在美國部分多門市販售。

這款近期在社群迅速走紅的商品，是好市多最新網紅產品。

世界日報報導，該款巧克力由比利時製造，產品編號為1932972，於5月1日至8月29日期間在部分好市多門市販售。每盒內含50顆獨立包裝，採用牛奶巧克力外層，內餡為開心果與「庫奈法」（Kadayif，含小麥的細絲酥皮），主打「杜拜風味」，上市以來在社群平台上迅速走紅。

公告指出，產品包裝誤將「小麥」（wheat）標示為「麩質」（gluten），雖然兩者相關，但對小麥嚴重過敏者仍存在健康風險。好市多表示，由於過敏原欄位已標示「麩質」，且配料中也載明含有「庫奈法」，因此評估整體風險為輕微。

好市多提醒，若家中有人對小麥過敏，請立即停止食用，並將商品退回原購買門市，可獲全額退款。如有疑問，可於美東時間上午9時至下午5時，致電Rolling Pin客服專線833-331-2993。

