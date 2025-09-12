韓媒直言太震撼！台灣出口、經濟成長超車南韓 逆襲背後殘酷真相曝

台灣8月出口額首度超越南韓，且今年台灣GDP成長率預計達到4.5%，南韓則預計達到0.9%。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣8月出口額首度超越南韓，且今年台灣GDP成長率預計達到4.5%，南韓則預計達到0.9%，兩國差距達5倍，引起韓媒高度關注，指出南韓已進入「非常緊急狀態」，並分析兩國皆作為半導體有利競爭者，台灣在半導體定價、技術等方面具優勢，更幾乎不存在朝野分歧，反觀南韓沒有絕對優勢之外，對企業營運又造成限制，且自去年底開始，經歷戒嚴、彈劾等風波，國內政治相當不穩定，導致國內消費低迷。

據台灣財政部資料，台灣8月出口達584.9億美元（約新台幣1.7兆元），年增34.1%，不僅創下單月高點，也正式超越韓國的584億美元（年增僅1.3%）。

韓媒以「被台灣超越的震撼預測…受限於管制的韓國進入非常緊急狀態」為標題，內文寫道「奔跑的韓國之上，還有飛翔的台灣」，來形容兩國的成長差距，指出作為全球半導體市場的有利競爭者，今年台灣GDP成長率預計達到4.5%，南韓則預計達到0.9%，兩國差距達5倍。

報導甚至表示，韓國經濟已連續5個季度停滯在0%的水平，反觀台灣經濟卻正在快速發展，預計明（2026）年人均GDP將超過韓國。

報導指出，南韓的出口雖較去年同期增加1.3%，同樣創下新高，但仍無法追上台灣的增長速度。且值得一提的是，兩國都是以半導體產業為主力，成長率卻出現巨大差距，主因在於台灣的半導體產業支援政策發揮效果。

報導提到，台灣在半導體產業的支援方面，幾乎不存在朝野分歧，2017年修正的勞動基準法，調高加班時數上限，2023年通過的「晶片法案」（意指《產業創新條例》修正案），讓半導體業者研發費用的25%，能抵減年度營所稅。

反觀南韓，政府曾一度想將半導體產業，列為工時上限的例外，卻始終未能成功推動。李在明政府近日推動的《商法》修正案與《黃色信封法》，則進一步對企業營運造成限制。

此外，西江大學教授許正（音譯）指出，台灣向美國供應AI半導體的速度快於南韓，其在封裝等先進技術方面的優勢也促成了需求的集中，即使未來半導體也面臨關稅挑戰，台灣擁有定價權，仍能將成本轉嫁給客戶，維持競爭優勢。

報導還指出，台灣的成功在於完整的半導體產業生態。韓國國際貿易協會（KITA）商務研究所所長張尚植（音譯）指出，韓國雖在記憶體領域具優勢，但台灣涵蓋晶圓代工、封裝與IC設計的完整價值鏈，使其在AI時代具備更穩固的地位，後段處理與設計服務業也構成不可取代的優勢。

報導認為，政治環境也是重要因素，去年上任的台灣總統賴清德，設定了任期內年均經濟成長率達到3.5%的目標，並專注於扶持戰略性民族產業，此外以台積電為首的台灣半導體產業，更是國家關鍵產業。

反觀南韓自去年底陷入戒嚴、彈劾、總統大選等政治不穩定的局面，導致國內消費低迷，連續5季陷入0%左右的低經濟成長率。

