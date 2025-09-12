75歲獨居婦將全部遺產留給「神秘男子」！日記意外揭背後真相

日本1名75歲獨居老婦幸子去世後，將300萬日圓遺產全部給了田中神秘男子。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本1名75歲獨居老婦幸子（化名）去世後，將300萬日圓（約新台幣63萬元）遺產全部給了田中神秘男子，女兒久美子（化名）感覺被背叛，然無意間在母親的1本日記中發現，為了不讓忙碌的女兒為其擔憂，平時生病或孤獨時，都是田中陪伴她，在得知遺囑背後真相後，久美子不僅淚流滿面，並真心感謝田中，一直以來對母親的照顧。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，45歲的久美子與丈夫和兩個孩子住在東京，十年前，父親去世，此後，母親幸子獨自住在北海道的家中。久美子是１位賢妻良母，大學畢業後在自己所在的公司發展事業，總是忙得不可開交。儘管如此，她仍然體貼母親，經常與母親保持聯繫，甚至在長假期間也會回娘家探望幸子，表達對母親的關心。

母親總是對我說：「久美子是我最驕傲的女兒」，然而不敵病魔，母親在75時去世，而久美子在整理家中時，卻在佛龕的抽屜裡發現了1封母親親筆書寫的信。

信的正面寫著「遺囑」， 「我想她一定多少知道自己即將離世。我母親總是把每件事都做得井井有條，這很符合她的性格。」 這份遺囑是母親親筆書寫的。

她以為遺囑裡會寫明她的全部財產都將留給久美子作為繼承人，然而，遺囑裡的文字卻讓久美子啞口無言，「我（幸子）將300萬日圓的積蓄遺贈給田中真琴。」她從未聽過的名字，她是母親唯一的女兒，是唯一的合法繼承人，然而遺囑上卻寫著，300萬日圓的鉅款將贈予1位不知名的人，久美子的腦袋一片空白。

對於母親將遺產送給１個根本不認識的人，久美子感到被背叛，對母親也產生了不信任，於是她繼續整理家裡的舊物，這時，在梳妝台抽屜深處，她發現了母親的日記。

日記展現了母親截然不同的一面，每１頁都寫著「我很孤單」和「我沒有人可以傾訴」之類的孤獨感。大約2年前，「田中先生」這個名字頻繁出現他是1位無償照顧老年家庭的志願者, 「今天田中幫我除草了。就為了這件事，讓久美子從東京過來，我感到很不好意思，所以非常感激。」「大雪下得我沒法出去買東西，田中給我送了吃的。我非常感激。」「他陪我去醫院，和我一起聽醫生的解釋。」

雖然母親1個人很孤獨，但她不想讓忙碌的女兒擔心，獨自承擔了身邊的重擔，因此，在她孤獨的時刻，都是田中陪伴著她，一直溫柔地支持著她。

在得知此真後，久美子終於明白300萬日圓是母親表達謝意的最好方式，並真心感謝田中，一直以來對母親的照顧。

