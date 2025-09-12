晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

75歲獨居婦將全部遺產留給「神秘男子」！日記意外揭背後真相

2025/09/12 14:34

日本1名75歲獨居老婦幸子去世後，將300萬日圓遺產全部給了田中神秘男子。（彭博）日本1名75歲獨居老婦幸子去世後，將300萬日圓遺產全部給了田中神秘男子。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本1名75歲獨居老婦幸子（化名）去世後，將300萬日圓（約新台幣63萬元）遺產全部給了田中神秘男子，女兒久美子（化名）感覺被背叛，然無意間在母親的1本日記中發現，為了不讓忙碌的女兒為其擔憂，平時生病或孤獨時，都是田中陪伴她，在得知遺囑背後真相後，久美子不僅淚流滿面，並真心感謝田中，一直以來對母親的照顧。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，45歲的久美子與丈夫和兩個孩子住在東京，十年前，父親去世，此後，母親幸子獨自住在北海道的家中。久美子是１位賢妻良母，大學畢業後在自己所在的公司發展事業，總是忙得不可開交。儘管如此，她仍然體貼母親，經常與母親保持聯繫，甚至在長假期間也會回娘家探望幸子，表達對母親的關心。

母親總是對我說：「久美子是我最驕傲的女兒」，然而不敵病魔，母親在75時去世，而久美子在整理家中時，卻在佛龕的抽屜裡發現了1封母親親筆書寫的信。

信的正面寫著「遺囑」， 「我想她一定多少知道自己即將離世。我母親總是把每件事都做得井井有條，這很符合她的性格。」 這份遺囑是母親親筆書寫的。

她以為遺囑裡會寫明她的全部財產都將留給久美子作為繼承人，然而，遺囑裡的文字卻讓久美子啞口無言，「我（幸子）將300萬日圓的積蓄遺贈給田中真琴。」她從未聽過的名字，她是母親唯一的女兒，是唯一的合法繼承人，然而遺囑上卻寫著，300萬日圓的鉅款將贈予1位不知名的人，久美子的腦袋一片空白。

對於母親將遺產送給１個根本不認識的人，久美子感到被背叛，對母親也產生了不信任，於是她繼續整理家裡的舊物，這時，在梳妝台抽屜深處，她發現了母親的日記。

日記展現了母親截然不同的一面，每１頁都寫著「我很孤單」和「我沒有人可以傾訴」之類的孤獨感。大約2年前，「田中先生」這個名字頻繁出現他是1位無償照顧老年家庭的志願者, 「今天田中幫我除草了。就為了這件事，讓久美子從東京過來，我感到很不好意思，所以非常感激。」「大雪下得我沒法出去買東西，田中給我送了吃的。我非常感激。」「他陪我去醫院，和我一起聽醫生的解釋。」

雖然母親1個人很孤獨，但她不想讓忙碌的女兒擔心，獨自承擔了身邊的重擔，因此，在她孤獨的時刻，都是田中陪伴著她，一直溫柔地支持著她。

在得知此真後，久美子終於明白300萬日圓是母親表達謝意的最好方式，並真心感謝田中，一直以來對母親的照顧。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財