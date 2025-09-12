晴時多雲

你中幾項？日光族戒掉「5種浪費習慣」 伙食費大省7成

2025/09/12 12:59

省錢達人表示，在戒掉午餐外食、上咖啡館等5種浪費飲食習慣後，現月伙食費大降7成。（示意圖，資料照）省錢達人表示，在戒掉午餐外食、上咖啡館等5種浪費飲食習慣後，現月伙食費大降7成。（示意圖，資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕物價高漲，荷包也越來越薄，不過，只要戒掉一些日常生活中浪費行為，則經濟壓力就可大大減輕，日本省錢、理財專家美咲（Misaki）表示，曾因揮霍無度，1個月的家庭伙食費超過13萬日圓（約新台幣2.73萬元），從沒存過錢，不過，在戒掉午餐外食、上咖啡館等5種浪費飲食習慣後，現伙食費大降7成，只需4萬日圓（約新台幣8400元）。

日媒報導，曾經揮霍無度的家庭主婦美咲，生活並不富裕，但每週外出用餐至少5次以上，加上常上咖啡館等，因此，1家５口每月光伙食費就超過13萬日圓（約新台幣2.73萬元），也從來沒存過一分錢。

為擺脫月光族，因此，她開始戒掉一些浪費的習慣，在戒掉以下5種習慣後，如今家庭的伙食費降到4萬日圓（約新台幣8400元）。

1.在外面買午餐

以前，我們家常午餐常在便利商店買或外食，但每天都這樣，所以費用比較高。自從我們開始用剩菜和自製的冷凍食品自備午餐後，每個月可以省下大約1.5萬日圓（約新台幣3150元）。

2. 早餐買麵包

早上總是有很多意想不到的事情發生，所以以前我們家會直接買現成的麵包。但是，考慮到省錢和營養，我們決定自己做更好，就不再用買麵包了。

3. 空腹購物

如果我空著肚子去購物，我往往會買一些不必要的東西，所以，現在我會先吃午餐或喝杯咖啡來滿足我的飢餓感，然後再去購物。

4. 去咖啡館

以前，如果購物回家路上看到咖啡館的招牌，我就會直接進去，但現在我更享受「在家咖啡館」的樂趣了。這不僅便宜又經濟，而且對我這種喜歡獨處、喜歡待在室內的人來說，我覺得這樣可能會更好。

5. 頻繁獎勵

以前，我們家經常出去吃飯，或是買點零食作為獎勵，哪怕只是一點點，也常常會這樣，這導致了很多浪費。自從我開始自己做鐵板燒，並模仿熱門餐廳的食譜來代替外出就餐後，我發現１個月出去吃次就足夠滿足了。

