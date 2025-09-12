晴時多雲

美股收盤》通膨緩和市場看好Fed降息 美股齊揚3大指數創新高

2025/09/12 06:29

由於最新通膨數據緩和，符合經濟學家預期，且申領失業救濟金人數大幅增加，週四美股四大指數齊揚，道瓊、標普500、那斯達克收盤再創新高。（路透）由於最新通膨數據緩和，符合經濟學家預期，且申領失業救濟金人數大幅增加，週四美股四大指數齊揚，道瓊、標普500、那斯達克收盤再創新高。（路透）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由於最新通膨數據緩和，符合經濟學家預期，且申領失業救濟金人數大幅增加，市場看好聯邦準備理事會（Fed）下週將降息，週四美股四大指數齊揚，道瓊、標普500、那斯達克收盤再創新高。

美國8月核心消費者物價指數（CPI）年增率達 2.9%，高於7月的 2.7%，雖高於聯準會 2% 的目標，但並未失控，符合經濟學家預期。

同日也公布最新一週首次申領失業救濟金人數，大幅增加 2.7 萬人，達到 26.3 萬人，為近四年來新高，顯示勞動市場明顯降溫，強化市場對聯準會下週降息的期待，以應對勞動市場快速放緩。

由於相關數據提升市場對聯準會（Fed）下週將降息的預期心理，美股道瓊、標普500、那斯達克指數收盤再創新高。其中道瓊收盤大漲超過610點，並首次登上4萬6000點大關。標普500指數漲幅逾0.9%。那斯達克指數收漲約0.7%，並首次站上2萬2000點大關，且也是連續第四天改寫收盤新高。

另外美國商務部長盧特尼克週四表示，美國有望與台灣、瑞士與印度達成貿易協議，並透露南韓雖已宣布與華府達成協議，但仍未正式簽署協議。

道瓊工業指數勁揚617.08點或1.36%，以46108.00點作收。

標準普爾500指數上漲55.43點或0.85%，收6587.47點。

科技股那斯達克指數上揚157.01點或0.72%，收22043.07點。

費城半導體指數上漲37.30點或0.63%，收5995.39點。

