中國禁台灣鳳梨逾4年 「這國」最挺台、年年砸7億掃貨

2025/09/11 23:41

台灣鳳梨外銷日本成績亮眼，受到當地消費者歡迎。（記者楊金城攝）台灣鳳梨外銷日本成績亮眼，受到當地消費者歡迎。（記者楊金城攝）

〔財經頻道／綜合頻道〕北京不斷將貿易武器化，2021年以突襲方式通知因台灣鳳梨多次檢出介殼蟲，自當年3月1日起暫停我方鳳梨輸入。原本中國是台灣鳳梨最大外銷市場，因輸中受阻衝擊產業，歷經政府及業者努力拓展市場，自北京禁輸入之後，2021年當年日本就超車中國成為台灣鳳梨第一買家，同年採購額較前一年激增6.5倍，來到7億元左右。隨後每年輸日金額都超過7億，今年前8月已來到6.7億，相當亮眼，占鳳梨總出口額的93%，幾乎都被日本買光了。

根據農業部最新統計，今年前8月鳳梨（包括新鮮鳳梨、鳳梨乾、冷凍鳳梨、鳳梨汁等）出口額為2392萬美元（約台幣7.2億），出口量為1.7萬噸。前三大買家依序為日本、香港、新加坡。

其中，對日出口額達2232萬美元（約台幣6.7億）、出口量為1.59萬公噸；對香港出口額為52.8萬美元（約台幣1600萬）、出口量398噸；輸往新加坡的金額為36.7萬美元（約台幣1112萬）、出口量277噸。

台灣鳳梨在2021年3月遭中國以突襲式方式禁止輸入後，台灣鳳梨失去最大外銷市場，衝擊不小。若以前一年（2020年）未禁之前，輸往中國的金額及數量就可看出衝擊，2020年對中出口額5032萬美元（約台幣15.2億），占年度出口額的89.9%；對中出口量為4.2噸，占總出口量的91%。

2020年日本雖是台灣鳳梨的第二大買家，對日出口額及出口量都不大，各為304萬美元（約台幣9211萬）及2171噸，占出口比重分別為5.4%及4.6%。

不過，隨著政府及業者合力擺脫對中國市場的依賴，日本消費者也大力挺台，當2021年中國禁止台灣鳳梨輸入後，同年度日本就取代中國成為台灣鳳梨第一大買家，2021年買了2298萬美元（約台幣7億），比前一年爆增6.5倍。

隨後，2022年至2024年，日本都穩居台灣鳳梨最大買家，占鳳梨總出口比重大約超過8成。今年前8月更已經買了2232萬美元，數量為1.59萬公噸，分別占總出口額及出口量的93.8%、93.5%，台灣鳳梨出口幾乎都被日本買光光。

