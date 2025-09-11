晴時多雲

股價飆漲股東大舉逢高出脫 中國小股民憂再被「割韭菜」

2025/09/11 22:28

今年以來中國股市大漲，許多公司股價都創下上市最高，不少股東逢高出脫，讓獲利入袋。（彭博資料照）今年以來中國股市大漲，許多公司股價都創下上市最高，不少股東逢高出脫，讓獲利入袋。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕今年以來中國股市大漲，雖尚未突破2015年創下的歷史高峰，但許多公司股價都創下上市最高，讓不少股東逢高出脫，讓獲利入袋。據統計，9月前6個交易日，已有近130家A股上市公司，預先發布股東減持計畫的公告，較去年同期的50幾家增加1倍，讓不少小股民擔心，是否再度成為「被割的韭菜」。

　上證綜合指數今年至9月11日上漲15.6%至3875.31點，雖然離2015年6月12日創下5178.19點歷史高峰，還有很大段距離，但足以讓不少被套牢很久的公司股東減持股票，讓獲利入袋。

　發布減持公告的公司，主要集中於受市場追捧的幾個明星產業，包括先進製造產業鏈，如汽車零組件供應商新泉股份、冷暖關聯解決方案及核心零組件供應商海立股份、線性驅動系統商捷昌驅動等，均發布了減持計畫。

　其次，因人工智慧（AI）概念而火爆的科技、媒體、通信產業，如以AI和大數據為核心業務的星環科技、人機交互智能終端解決方案商宸展光電等公司股東，也選擇在股價高位進行減持套現。

　面對洶湧的股東減持潮，各家公司股東給出的理由，和背後動機卻不盡相同，反映出復雜的市場心態。

　有的減持理由頗為新穎。例如，金融信息服務企業同花順，自去年以來股價最高漲幅已接近300%，其控股股東、董事長易崢在減持公告中表示：「減持理由系讓渡市場參與機會」，這個說法引發投資人熱議。

　然而，更多公司股東的減持背後，是業績成長乏力與股價上漲的背離。以跨界新能源的星帥爾為例，公司今年股價累計漲幅超過30%，但其2024年營收與淨利潤卻雙雙下滑近30%。雖然今年上半年業績看似好轉，但其太陽能組件業務的毛利率僅為5.92%，傳統主業家電零組件的營收仍在萎縮。這種缺乏堅實基本面支撐的股價上漲，往往更容易引發股東的減持衝動。

　針對A股持續走高，股東出現減持潮的現象，分析人士指出，短期內密集減持可能會對相關個股的股價造成一定壓力，尤其是在市場情緒敏感時期。投資人應理性看待，區分是純粹的套現行為，還是對公司「基本面不看好」的信號。　

　去年9月下旬至10月初Ａ股出現一波反彈，當時也有超過100家公司公布股東減持計畫，其中不乏股東「清倉式」減持，引發不少股民痛批「吃像難看」，甚至質疑「原來爆拉是為了給資本家跑路」。

