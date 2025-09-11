晴時多雲

壓力測試出爐！若遇嚴重情境3銀行5壽險需增資改善

2025/09/11 22:04

金管會表示，若嚴重情境下，3家銀行5家保險需增資改善。（記者王孟倫攝）金管會表示，若嚴重情境下，3家銀行5家保險需增資改善。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今天公布銀行業及保險業的壓力測試結果。38家本國銀行與產、壽險整體壓力測試均All Pass過關，不過，最「嚴峻」情境下，合計有3家銀行、5家壽險公司未能通過，金管會已經要求必須提出資本改善計畫，其中，有1 家銀行完成增資，另2家銀行預計發債。

銀行局副局長王允中表示，本次測試情境，包括輕微情境與嚴重情境。

測試因子包括我國及主要國家經濟成長率下滑、國內失業率上升與房價下跌，導致信用風險預期損失增加之情境，以及債券、股票、外匯和商品市場價格波動加劇導致之市場風險損失情境，並考量存放款利差縮減和手續費收入減少等對盈餘之影響。

另在嚴重情境下對國內外經濟成長率及違約率、房價及股市下跌幅度等因子，適度提高壓力測試之加壓水準，以檢視銀行在美國關稅及金融市場不確定風險等不利情境下之承受能力。

本次壓力測試結果，38家本國銀行在輕微情境下，平均普通股權益比率、第一類資本比率、資本適足率及槓桿比率分別為10.68%、11.85%、13.74%及6.05%，嚴重情境下則分別為9.41%、10.58%、12.35%及5.44%，均高於法定最低標準（四項比率應達7%、8.5%、10.5%及3%），顯示本國銀行在全球整體經濟景氣及金融環境發生變動時，仍具穩健之風險承擔能力及資本適足性。

王允中說，本次測試顯示在壓力情境下，可能損失增加將對銀行獲利產生一定程度的壓力，惟仍在銀行可承受範圍內。

其次，保險風險測試結果方面，保險局副局長蔡火炎指出，壽險業及產險業整體資本適足率分別為 298%、349%，淨值比為 7.8% 及 23.6%，仍高於法定最低標準 （資本適足率 200% 及淨值比 3%），顯示整體壽險業在「死亡率」、「罹病率」提高及「產險業發生巨災衝擊」之情境下，具備穩健的風險承擔能力。

其中，有關市場風險測試結果部分，壽險業及產險業的整體資本適足率分別為 245%、419%，淨值比為 6.1% 及 29.4%，仍高於法定最低標準，顯示整體保險業在全球經濟景氣及金融環境發生變動時，保險局強調，整體風險尚屬可控。

另外，對於產險業面對氣候變遷風險部分，本年度以氣候變遷所造成之巨災 （連續強烈颱風侵襲本島之情境） 進行測試，測試結果整體產險業資本適足率為 361%、淨值比為 26.2%，仍高於法定最低標準，顯示我國產險業在氣候變遷的極端情境下，具備足夠韌性。

目前我國保險業整體資本適足率及淨值比情形仍屬穩健，金管會將督導保險業持續強化風險控管措施及健全財務結構，以因應環境之變化，充實承擔風險能力。

