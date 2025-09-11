晴時多雲

美CPI 2.9％創今年最高 請領失業救濟跳增 Fed降息2碼機率升

2025/09/11 21:48

聯準會降息兩碼機率上升。（路透）聯準會降息兩碼機率上升。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國勞工部11日公佈，8月消費者物價指數（CPI）年增2.9％，從7月的2.7％上升，為今年以來最高水準。這是聯準會（Fed）下週舉行政策會議前，最後一份通膨數據，分析師認為，此數據不太可能阻止聯準會屆時的降息決定。

美國勞工部指出，8月CPI月增0.4％，高於7月的0.2％，以及道瓊經濟學家預期的0.3％增幅；年增2.9％，符合預期。

至於排除食品與能源價格的核心CPI，月增0.3％、年增3.1％，皆符合預期。聯準會官員認為核心通膨是評估通膨長期趨勢的較佳指標，其設定的通膨目標為2％。

法新社指出，目前經濟學家試圖判斷美國總統川普的關稅措施，將導致一次性的價格上漲或是持續的物價上升。

由於通膨數據基本上會對聯準會的利率決策產生一定影響，因此新公佈的通膨報告備受關注。然而，Nationwide首席經濟學家波斯蒂亞尼奇（Kathy Bostjancic）說，「事實上，無論CPI數據如何聯準會已準備下週降息」。

在就業方面，本月6日為止的一週，申請失業補助人口意外上升，經季節性調整達26.3萬人，較前一週多2.7萬人，也高於預估的23.5萬人。

CNBC報導，市場押注聯準會下調政策利率的機率是百分之百，然而考慮到今年勞動市場的疲軟，以及並未大幅走高的通膨數據，聯準會可能偏離其慣常的1碼（0.25個百分點）調整幅度，而選擇一口氣降息兩碼（0.5個百分點）。

聯準會官員密切關注通膨數據，以尋求川普關稅影響的蛛絲馬跡，儘管通膨數據相對穩定，但關稅措施已產生明顯傳導效應。勞工部週三數據顯示，8月生產者物價指數（PPI）意外下滑0.1％。

