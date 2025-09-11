晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

日媒揭密企業眼中的台灣人才 「3大特點」活躍全球

2025/09/11 21:07

日媒認為台灣人才具備3種特點。（示意圖，歐新社）日媒認為台灣人才具備3種特點。（示意圖，歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日媒報導，對於考慮進軍海外的日本企業來說，台灣往往會成為首選，由於地理與文化上與日本相近，兩國有許多共通點。那麼，要在台灣建立長期可持續的事業，有什麼關鍵呢？報導歸納了台灣人才所具備的3種特點。

日媒指出，首先，年輕人不侷限於國內。在台灣，大約每10人就有1人有海外居住的經驗，留學或海外工作的背景十分普遍。即便在2020年疫情影響下，海外留學生人數仍達7萬多人，與2019年相當。自2009年起，海外工作人口每年約以1.1%的幅度增加，2019年推估達約74萬人。其中，20多歲後半到30多歲前半的年輕人佔了約3成，顯示出台灣年輕世代明顯的海外志向。

第2個特點是「台灣具有多語言人才」。報導分析，台灣從小學開始就將英語納入義務教育。在私立幼稚園裡，聘請英語母語教師全程以英語授課的情況也十分常見。小學生、中學生下課後直接去英語補習班的景象，更是隨處可見。另外，自1996年起，高中開始推動第二外語教育。到2020學年度，共有305所學校、涵蓋13種語言，約有4.8萬名高中生學習第二外語。

日語教育的開課數與學習人數成長飛快，2020年已有超過5成的第二外語學習者選擇日語。在這樣的教育環境下，能掌握2種以上語言的人才並不少見。

第3個特點為「台灣人多飛往海外」。隨著全球化發展，以及透過網路即可輕鬆取得國際資訊，如今許多台灣學生從高中、大學階段就選擇出國留學。再加上過去十年，台灣國內薪資水準停滯，而生活成本卻不斷上升，使得具備多語能力、高學歷或專業技能的年輕世代，更傾向尋求海外更高的薪資與發展。

為了提升職涯，他們不僅在留學畢業後直接留在海外求職，也有不少人在國內工作幾年後，選擇轉往海外發展，這股趨勢近年來顯著增加。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財