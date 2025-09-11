日媒揭密企業眼中的台灣人才 「3大特點」活躍全球

日媒認為台灣人才具備3種特點。（示意圖，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕日媒報導，對於考慮進軍海外的日本企業來說，台灣往往會成為首選，由於地理與文化上與日本相近，兩國有許多共通點。那麼，要在台灣建立長期可持續的事業，有什麼關鍵呢？報導歸納了台灣人才所具備的3種特點。

日媒指出，首先，年輕人不侷限於國內。在台灣，大約每10人就有1人有海外居住的經驗，留學或海外工作的背景十分普遍。即便在2020年疫情影響下，海外留學生人數仍達7萬多人，與2019年相當。自2009年起，海外工作人口每年約以1.1%的幅度增加，2019年推估達約74萬人。其中，20多歲後半到30多歲前半的年輕人佔了約3成，顯示出台灣年輕世代明顯的海外志向。

第2個特點是「台灣具有多語言人才」。報導分析，台灣從小學開始就將英語納入義務教育。在私立幼稚園裡，聘請英語母語教師全程以英語授課的情況也十分常見。小學生、中學生下課後直接去英語補習班的景象，更是隨處可見。另外，自1996年起，高中開始推動第二外語教育。到2020學年度，共有305所學校、涵蓋13種語言，約有4.8萬名高中生學習第二外語。

日語教育的開課數與學習人數成長飛快，2020年已有超過5成的第二外語學習者選擇日語。在這樣的教育環境下，能掌握2種以上語言的人才並不少見。

第3個特點為「台灣人多飛往海外」。隨著全球化發展，以及透過網路即可輕鬆取得國際資訊，如今許多台灣學生從高中、大學階段就選擇出國留學。再加上過去十年，台灣國內薪資水準停滯，而生活成本卻不斷上升，使得具備多語能力、高學歷或專業技能的年輕世代，更傾向尋求海外更高的薪資與發展。

為了提升職涯，他們不僅在留學畢業後直接留在海外求職，也有不少人在國內工作幾年後，選擇轉往海外發展，這股趨勢近年來顯著增加。

