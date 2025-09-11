晴時多雲

水龍頭再扭開！台銀房貸收支比審核基準由200％降至180％

2025/09/11 19:59

台銀宣布房貸收支比審核基準由200%降至180％。（資料照）台銀宣布房貸收支比審核基準由200%降至180％。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕支持政府協助無自用住宅民眾購屋，國銀龍頭台灣銀行今日宣布，即日起對於符合無自用住宅條件購屋者辦理購置自用住宅貸款，收支比率審核基準由200%調降至180%。此次調降無自用住宅者還款能力審核基準，意指在相同收入及其他條件下，將提高購屋貸款可貸額度。

台銀審查授信案件皆恪遵銀行公會授信審查原則及主管機關相關規範，依個案之信用狀況、資金用途、償還來源、債權保障等條件綜合評估，核給適宜之融資額度及條件。

其中，收支比率是台銀評估還款能力的重要指標，此次調降無自用住宅者還款能力審核基準，意指在相同收入及其他條件下，將提高購屋貸款可貸額度，惟最高仍不逾購價或核估時價孰低之8成，期盼減輕無自用住宅者購屋資金籌措負擔，協助更多無自用住宅者安心成家。

台銀表示，向來積極支持政府協助無自用住宅民眾購買自住房屋政策，為響應政府新訂今年9月1日起撥款之青年安心成家購屋優惠貸款不計入《銀行法》第72條之2限額，強化對自住需求民眾提供購屋融資之金融支持，在既有的授信風險控管基礎下，調降收支比率審核基準。

為協助民眾控管風險，台銀主動關懷並提醒申貸民眾，申辦貸款宜評估自身財務條件，並審視家庭收支規劃，避免金融波動風險影響生活品質及還款能力，以維護良好信用。有關申請房屋貸款相關問題，也可洽詢台銀國內各分行或電洽客服專線0800-025-168。

