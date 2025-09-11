晴時多雲

防中貨洗產地 檢舉自貿港區違規轉運最高獎金480萬

2025/09/11 20:10

為防堵中貨洗產地，財政部公告，檢舉自由貿易港區事業貨物洗產地將發給檢舉獎金，每案最高480萬元。（記者鄭琪芳攝）為防堵中貨洗產地，財政部公告，檢舉自由貿易港區事業貨物洗產地將發給檢舉獎金，每案最高480萬元。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕為防堵中國及第三地出口貨品違規轉運，繞經我國偽冒台灣製造後轉運至美國，財政部公告，海關依檢舉人提供的具體事證而查獲自由貿易港區事業貨物涉洗產地者，將發給檢舉獎金，依「財務罰鍰處理暫行條例」提撥財務罰鍰淨額20%做為獎金，每案最高獎金480萬元。至於「課稅區」及「保稅區」，經濟部貿易署正研議修正「出進口人產地標示不實案件處理及獎勵辦法」，增訂發放檢舉獎金。

不過，財政部官員表示，目前查獲洗產地案件以課稅區為主，自貿港區幾無違規案件。財政部今年4月責成各關成立強化違規轉運查核小組，根據統計，自4月1日至9月7日止，海關強查小組已查核輸美貨物共1萬4672筆，其中已移送貿易署裁罰計174筆，包括課稅區173筆、保稅區1筆，自貿港區尚無違規案件，而貿易署已裁處54筆。至於查獲洗產地的產品，主要為電腦機殼、訊號線或轉換器、變壓器、通訊器具、塑膠製品、光阻剝離劑及燈具等。

財政部關務署說明，為防堵洗產地情事，海關採事前嚴防、事中嚴查、事後嚴罰「三嚴」措施，除持續加強查察外，民眾若發現自由貿易港區事業疑涉洗產地行為，主動檢舉並提供具體事證以利海關查核，可依「財務罰鍰處理暫行條例」提撥財務罰鍰淨額20%做為獎金，每案獎金最高480萬元。

關務署提醒，為維護我國出口商譽及經貿利益，業者應遵守產地相關規定，勿從事違規轉運行為以免觸法，並鼓勵民眾檢舉不法，公私協力共同打擊不肖廠商，所有檢舉資訊海關均依法嚴格保密。民眾如有任何疑問，可撥打海關檢舉電話「0800-003131」或「（02）2550-8097」。

