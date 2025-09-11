晴時多雲

外媒點名「2檔股票」是AI時代最穩投資標的 台積電上榜

2025/09/11 19:27

外媒點名AI浪潮下，2檔值得買進並長期持有的股票，台積電在內。（資料照，法新社）外媒點名AI浪潮下，2檔值得買進並長期持有的股票，台積電在內。（資料照，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧（AI）市場預計將為全球經濟帶來數兆美元的增長，而投資者若想尋找適合「買進並長期持有」的投資標的，並不一定需要承擔高風險。美國投資媒體《The Motley Fool》指出，投資那些提供AI運算硬體的公司，或是能因AI消費產品普及而受惠的企業，都可能帶來可觀回報，點名2檔值得買進並長期持有的股票。

1.台積電（TSMC）

AI的運作需要晶片來訓練電腦自行學習。雖然輝達（NVIDIA）和博通（Broadcom）展現強勁增長，但真正為這些半導體公司代工製造晶片的，是台積電。根據資料統計，台積電掌握超過65%的晶圓代工市場，成為智慧型手機、電腦及AI的主要晶片工廠。台積電的晶片不僅應用於AI，也廣泛應用於汽車與智慧裝置市場。這意味著即使某一市場疲弱，另一市場也能補上。

台積電憑藉龐大規模與先進製程能力，處於極具利潤的優勢地位。在過去幾十年，台積電保持了雙位數的年均營收增長。今年第二季，台積電營收年增44%，推動股價過去一年上漲51%。管理層預計，未來五年AI晶片營收將以40%以上的年均增長率持續擴張，這對長期投資者來說是一大催化劑。

華爾街分析師預期，公司未來每股盈餘（EPS）將以21% 的年均增長率成長，而目前本益比（P/E）僅24倍，在合理估值下仍有潛力再創新高。

2.蘋果（Apple）

蘋果在AI領域尚未掀起太大浪潮。蘋果智慧（Apple Intelligence）雖然帶來了如AI摘要、影像生成等新功能，但未達到消費者的高度期待。然而，投資人千萬別低估這個全球最有價值的消費品牌。蘋果擁有龐大的活躍裝置用戶基礎，且數以百萬計的顧客信任蘋果來保護個人數據，這將使其在AI長期發展中佔據有利位置。

過去蘋果曾與OpenAI合作，將ChatGPT整合至產品中，但隨著OpenAI攜手前蘋果設計長Jony Ive，逐漸轉向成為競爭者，如今市場傳出蘋果可能改與Alphabet旗下的Google Gemini合作，用於強化Siri語音助理。

蘋果可說是一頭「沉睡的巨人」。全球超過23.5億台活躍裝置，只要透過一次軟體更新，就能瞬間將這些設備變成「超級智慧助理」。更重要的是，蘋果還有其他科技公司難以比擬的優勢，就是消費者信任。蘋果多年來以保護隱私為品牌核心，而Google和Meta則主要依靠用戶數據賺取廣告收益。若蘋果與Google合作，Google勢必提供能在蘋果私有雲端運作的客製化模型，因此並不會動搖蘋果的隱私優勢。

基於以上原因，蘋果非常有機會在AI領域躍升為領導者，其股票也是一個穩健的「買進並長期持有」投資選擇。值得注意的是，即便蘋果在AI上進展較慢，分析師仍預測其每年10%的盈餘增長。目前蘋果的預估本益比32倍雖偏高，但這也反映了投資人對其長期潛力的樂觀。

