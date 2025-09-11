晴時多雲

深化永續服務 長榮航全新小狐狸睡衣含50％回收塑料

2025/09/11 19:25

長榮航空榮獲2025《台灣永續行動獎》，孫嘉明總經理 （中）親自出席，並從經濟部主秘莊銘池 （左）接下該獎項，由台灣永續能源研究基金會董事長簡又新 （右）見證。（長榮航空提供）長榮航空榮獲2025《台灣永續行動獎》，孫嘉明總經理 （中）親自出席，並從經濟部主秘莊銘池 （左）接下該獎項，由台灣永續能源研究基金會董事長簡又新 （右）見證。（長榮航空提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮航空持續深化低碳運輸與永續服務，長榮航空表示，即將全新推出的商務艙Maison Kitsuné小狐狸睡衣含50% rPET回收塑料，過夜包內瓶罐亦選用PCR（Post-Consumer Recycled Plastic）消費後回收塑料製成，共同守護環境。

長榮航空今日以「綠色天空．攜手同行」為主題，參加2025亞太永續博覽會，長榮航空指出，今年以展出長榮航空的減碳策略與行動，包括引進AeroSHARK仿生薄膜技術、永續航空燃油（Sustainable Aviation Fuel, SAF）使用及最新環保機上用品等多項節油減碳措施，全面展現低碳創新的成果與實踐。長榮航空指出，AeroSHARK薄膜與SAF製程階段原料等技術，具有節油效益。

在邁向淨零碳排同時，長榮航空也將永續精神延伸至供應鏈合作與管理，今年4月加入國際航空運輸協會（IATA）推動之整合性永續專案（Integrated Sustainability Program, ISP）試行計劃，成為東亞地區首家參與此專案的航空公司。此次導入永續採購（Sustainable Procurement）認證，以 ISO 20400 為框架建立制度化的責任採購流程，協助強化航空業的永續治理與供應鏈韌性。

在能源轉型方面，長榮航空日前與台塑石化簽署合作備忘錄，規劃五年內採購2萬噸SAF，預估減碳逾5萬噸。此外，長榮航空更率先在環境部尚未實施壬基酚（Nonylphenol Ethoxylates, NPE）禁用政策前，攜手國際合格供應商，完成多項維修清洗劑的技術替代與驗證，成為台灣首家成功在飛機引擎維修與機體保養流程中導入無NPE航太清洗劑的航空公司。

