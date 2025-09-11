深耕永續金融 產壽險業多元創新頻獲獎肯定

新安東京海上產險總經理賴麗敏（左）接受TCFD報告書評鑑優異獎項，右為環境部長彭啓明。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕台灣金融業的永續發展行動頻獲肯定。多家產、壽險公司近期分別於「2025台灣永續行動獎」及「第二屆氣候相關財務揭露（TCFD）報告書評鑑」中榮獲大獎，得獎專案涵蓋弱勢關懷、零工經濟保障、氣候風險治理及循環經濟等多重面向，展現保險業運用核心職能回應社會及環境挑戰的強大動能。

南山產物以其「微型保險理賠優先行動」專案，榮獲「2025台灣永續行動獎」SDG11「永續城市」金級獎項。此行動的核心亮點在於建立了一套快速理賠機制，延續其全國首創的「微型火災不便費用保險」，專為低收入與中低收入戶提供服務 。南山產物透過結合地方政府通報與內部應變小組，甚至主動搜尋災訊，將傳統需時數週的理賠流程，成功壓縮至最快三個工作天內完成，確保受災戶在第一時間獲得應急金援，讓保險的急難救助功能真正落實。

明台產險則針對新興的零工經濟，創新推出全台第一張「外送員第三人責任保險」，此保單獲「2025 TSAA台灣永續行動獎」SDG01「消除貧窮」金級肯定。該保單的亮點在於為風險高、保障不足的外送員族群量身打造專屬保障，有效解決了過去因營業用機車保費高昂而多僅投保強制險的困境。此項創新設計不但降低了外送員因交通事故陷入經濟困境的風險，更完善了社會安全網，展現了企業對新興勞動型態的深刻洞察與社會責任。

新安東京海上產險在「第二屆氣候相關財務揭露（TCFD）報告書評鑑」中，榮獲產險業排名前25%的「績優及進步卓越」肯定。其亮點不僅在於獲獎，更在於因報告書內容的完整性與前瞻性，獲主辦單位邀請於研討會中分享經驗，展現其在氣候風險治理領域的領導地位。新安東京海上產險總經理賴麗敏於研討會分享指出，該公司已成功將氣候風險管理從「合規導向」轉型為「內部驅動」，透過系統化的風險辨識與情境分析，並整合巨災模型，大幅提升風險評估的準確度，為企業應對氣候挑戰打造了強韌的營運體質 。

凱基人壽今年在「台灣永續行動獎」中表現亮眼，以三大專案斬獲兩金一銅，連續3年獲獎。其得獎的廣度與多元性成為最大亮點，得獎專案包括針對高齡、新住民等多樣族群，以多語種資源及創新桌遊傳遞金融知識，實踐金融平權的「金融弱勢多元賦能行動」；攜手瑪利亞基金會，以「夥伴型公益」模式，連結員工、保戶與非營利組織，為心智障礙者創造最大價值 的「連結創新夥伴型公益」；及首創於金融業導入黑水虻生物技術處理廚餘，打造「從廚餘到綠食餐桌」的循環農業價值鏈，實踐環境永續的「員工餐廳剩食循環運用」。

