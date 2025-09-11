台灣經濟成長幾乎是南韓的5倍 韓媒誇讚「她」有大功勞原因曝光

AI帶動出口及投資動能，主計總處上修今年經濟成長率至4.45％，遠超南韓。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕AI帶動出口及投資動能，主計總處已上修今年經濟成長率至4.45％，明年人均GDP首度突破4萬美元，韓國今年的成長率預計僅0.9%，台灣幾乎是韓國的5倍。亮眼的數據讓韓國超緊張，韓媒稱讚台灣經濟彈升可追溯到2016年，當時是蔡英文總統任期的第一年，其所領導的政府通過一攬子激勵措施，提高競爭力，到現任總統賴清德執政，民進黨執政期間都是推行務實的政策刺激成長，重塑了經濟，加上台灣產業結構轉向大型企業，台韓在商業環境的差距已十分顯著。

韓媒《中央日報》11日以「2016年的台灣對比2025年的韓國」發布評論文章，55歲的Sunny Consulting執行長金俊亨（Kim Jun-hyung，音譯）擁有20多年台韓經貿經驗，對台灣經濟非常了解。

他在最近一次採訪中，描述其所看到的台北。他說，南京東路、忠孝復興等台北繁華地段，深夜依然熙熙攘攘，並稱「我遇到的商界領袖總是問，手上的閒錢該去哪裡投資？」金指出，「過去台灣企業之間有一種競爭意識，會拿自己和韓企比較。現在，我感覺他們看不起（look down）韓國，覺得韓國落後一步」。

文章說，台韓2國政府所公布的經濟數據為金的評估提供了支撐。台灣近期將今年的GDP成長預測從3.1%大幅調高至4.45%，反觀韓國的成長率預計僅0.9%，2國差距正在擴大。台灣明年的經濟成長預估為2.81%，超過韓國和日本，人均GDP將突破4萬美元的門檻，預估達到4萬1019美元。

文章提及，其實台灣的崛起相對較晚。在2003年人均GDP領先韓國之後，由於資訊科技產業不出色，台灣在2008年全球金融危機後進一步落後。在「亞洲四小龍」之中，台灣普遍被視為表現偏弱。

蔡英文前總統（左）8月下旬與賴清德總統（中）、蕭美琴副總統（右）相約在賴總統官邸見面。蔡英文說，台灣所面臨的內外挑戰很多，她特別向賴總統加油、打氣。（翻攝自蔡英文臉書）

台灣何時開始逆轉勝？許多觀察家將台灣的經濟反彈追溯到2016年，也就是蔡英文總統任期的第一年。蔡英文不僅在政治上持開放態度，也採取親商和親市場的政策。她所領導的政府透過涵蓋融資、稅收、公用事業和人力的一攬子激勵措施，提升產業競爭力。

與此同時，台灣的產業結構也果斷轉向大型企業。韓國一些學者曾認為，台灣以中小企業為主導的模式優於韓國對企業集團的依賴。但今天，這種對比已經過時了。台灣不僅有台積電，還有組裝蘋果產品的鴻海、全球最大的手機處理器供應商聯發科，以及亞洲最大的民營石化集團台塑。

文章稱，「2016年的台灣」在許多方面與「2025年的韓國」相似。當時，台灣正深陷出口疲軟和內需疲軟的泥潭，就像現在的韓國一樣。如今相隔9年，2國境遇反轉。

文章還說，台韓政治上也存在相似之處。在這兩個國家，進步黨派都在長期被保守派主導後重新掌權，自蔡英文當選總統以來，以及現任總統賴清德，都是民進黨執政。民進黨推行務實政策，刺激經濟成長，重塑了經濟，南韓總統李在明也同樣強調成長和務實。

文章認為，如果這種相似性成立，韓國今年或許會為經濟復甦奠定基礎，就像8年前台灣一樣。然而當前韓國政府和執政黨的行動卻引發質疑，立法者一直在推動「黃色信封法」，讓勞工獲得更大的集體談判權，批評人士認為該法案可能鼓勵非法罷工，以及威脅股東權利的《商法》修正案。更多立法正在審議中，包括強制取消庫存股的第三次修正案，許多人認為庫存股不利於企業發展。

韓媒說，台灣一座新的半導體工廠可以在3到4年內建成，而在韓國，由於法規和當地阻力，則需要7到8年，「如果韓國不落後，那才奇怪」。示意圖。（彭博）

韓媒感嘆，台韓2國在商業環境上的差距已經十分顯著。台灣最高企業稅率為20%，而韓國從明年起將達到25%。如果將地方稅納入考量，差距將擴大至7.5個百分點。

台灣的勞動條件也更有彈性，工作派遣不受限制，加班規則的適用也更有彈性。企業可以更輕鬆地根據業務狀況調整勞動力。在台灣，一座新的半導體工廠可以在3到4年內建成，而在韓國，由於法規和當地阻力，則需要7到8年，「如果韓國不落後，那才奇怪」。

文章強調，蔡英文在2016年的就職演說中31次提到「經濟」。她將「經濟結構調整」列為重中之重，並表示：「唯有激發新的成長動能，我們才能突破當前經濟的停滯不前。我們會以出口和內需作為雙引擎，讓企業生產和人民生活互為表裡，讓對外貿易和在地經濟緊密連結。」文章說，當時小英的主張很容易被解讀與如今韓國總統的演講有相似之處。

文章總結，韓國政府應該好好學習蔡英文的政策。台灣透過由進步政府所推行的親商、親市場的改革，鞏固了其經濟地位。立法者也應該注意到這一點，台灣的立法機構經常喧鬧，執政黨和反對黨議員之間會發生肢體衝突。然而，在放鬆管制和企業稅收支持方面，雙方都採取了合作的態度。

