晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台灣經濟成長幾乎是南韓的5倍 韓媒誇讚「她」有大功勞原因曝光

2025/09/11 20:54

AI帶動出口及投資動能，主計總處上修今年經濟成長率至4.45％，遠超南韓。（路透）AI帶動出口及投資動能，主計總處上修今年經濟成長率至4.45％，遠超南韓。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕AI帶動出口及投資動能，主計總處已上修今年經濟成長率至4.45％，明年人均GDP首度突破4萬美元，韓國今年的成長率預計僅0.9%，台灣幾乎是韓國的5倍。亮眼的數據讓韓國超緊張，韓媒稱讚台灣經濟彈升可追溯到2016年，當時是蔡英文總統任期的第一年，其所領導的政府通過一攬子激勵措施，提高競爭力，到現任總統賴清德執政，民進黨執政期間都是推行務實的政策刺激成長，重塑了經濟，加上台灣產業結構轉向大型企業，台韓在商業環境的差距已十分顯著。

韓媒《中央日報》11日以「2016年的台灣對比2025年的韓國」發布評論文章，55歲的Sunny Consulting執行長金俊亨（Kim Jun-hyung，音譯）擁有20多年台韓經貿經驗，對台灣經濟非常了解。

他在最近一次採訪中，描述其所看到的台北。他說，南京東路、忠孝復興等台北繁華地段，深夜依然熙熙攘攘，並稱「我遇到的商界領袖總是問，手上的閒錢該去哪裡投資？」金指出，「過去台灣企業之間有一種競爭意識，會拿自己和韓企比較。現在，我感覺他們看不起（look down）韓國，覺得韓國落後一步」。

文章說，台韓2國政府所公布的經濟數據為金的評估提供了支撐。台灣近期將今年的GDP成長預測從3.1%大幅調高至4.45%，反觀韓國的成長率預計僅0.9%，2國差距正在擴大。台灣明年的經濟成長預估為2.81%，超過韓國和日本，人均GDP將突破4萬美元的門檻，預估達到4萬1019美元。

文章提及，其實台灣的崛起相對較晚。在2003年人均GDP領先韓國之後，由於資訊科技產業不出色，台灣在2008年全球金融危機後進一步落後。在「亞洲四小龍」之中，台灣普遍被視為表現偏弱。

蔡英文前總統（左）8月下旬與賴清德總統（中）、蕭美琴副總統（右）相約在賴總統官邸見面。蔡英文說，台灣所面臨的內外挑戰很多，她特別向賴總統加油、打氣。（翻攝自蔡英文臉書）蔡英文前總統（左）8月下旬與賴清德總統（中）、蕭美琴副總統（右）相約在賴總統官邸見面。蔡英文說，台灣所面臨的內外挑戰很多，她特別向賴總統加油、打氣。（翻攝自蔡英文臉書）

台灣何時開始逆轉勝？許多觀察家將台灣的經濟反彈追溯到2016年，也就是蔡英文總統任期的第一年。蔡英文不僅在政治上持開放態度，也採取親商和親市場的政策。她所領導的政府透過涵蓋融資、稅收、公用事業和人力的一攬子激勵措施，提升產業競爭力。

與此同時，台灣的產業結構也果斷轉向大型企業。韓國一些學者曾認為，台灣以中小企業為主導的模式優於韓國對企業集團的依賴。但今天，這種對比已經過時了。台灣不僅有台積電，還有組裝蘋果產品的鴻海、全球最大的手機處理器供應商聯發科，以及亞洲最大的民營石化集團台塑。

文章稱，「2016年的台灣」在許多方面與「2025年的韓國」相似。當時，台灣正深陷出口疲軟和內需疲軟的泥潭，就像現在的韓國一樣。如今相隔9年，2國境遇反轉。

文章還說，台韓政治上也存在相似之處。在這兩個國家，進步黨派都在長期被保守派主導後重新掌權，自蔡英文當選總統以來，以及現任總統賴清德，都是民進黨執政。民進黨推行務實政策，刺激經濟成長，重塑了經濟，南韓總統李在明也同樣強調成長和務實。

文章認為，如果這種相似性成立，韓國今年或許會為經濟復甦奠定基礎，就像8年前台灣一樣。然而當前韓國政府和執政黨的行動卻引發質疑，立法者一直在推動「黃色信封法」，讓勞工獲得更大的集體談判權，批評人士認為該法案可能鼓勵非法罷工，以及威脅股東權利的《商法》修正案。更多立法正在審議中，包括強制取消庫存股的第三次修正案，許多人認為庫存股不利於企業發展。

韓媒說，台灣一座新的半導體工廠可以在3到4年內建成，而在韓國，由於法規和當地阻力，則需要7到8年，「如果韓國不落後，那才奇怪」。示意圖。（彭博）韓媒說，台灣一座新的半導體工廠可以在3到4年內建成，而在韓國，由於法規和當地阻力，則需要7到8年，「如果韓國不落後，那才奇怪」。示意圖。（彭博）

韓媒感嘆，台韓2國在商業環境上的差距已經十分顯著。台灣最高企業稅率為20%，而韓國從明年起將達到25%。如果將地方稅納入考量，差距將擴大至7.5個百分點。

台灣的勞動條件也更有彈性，工作派遣不受限制，加班規則的適用也更有彈性。企業可以更輕鬆地根據業務狀況調整勞動力。在台灣，一座新的半導體工廠可以在3到4年內建成，而在韓國，由於法規和當地阻力，則需要7到8年，「如果韓國不落後，那才奇怪」。

文章強調，蔡英文在2016年的就職演說中31次提到「經濟」。她將「經濟結構調整」列為重中之重，並表示：「唯有激發新的成長動能，我們才能突破當前經濟的停滯不前。我們會以出口和內需作為雙引擎，讓企業生產和人民生活互為表裡，讓對外貿易和在地經濟緊密連結。」文章說，當時小英的主張很容易被解讀與如今韓國總統的演講有相似之處。

文章總結，韓國政府應該好好學習蔡英文的政策。台灣透過由進步政府所推行的親商、親市場的改革，鞏固了其經濟地位。立法者也應該注意到這一點，台灣的立法機構經常喧鬧，執政黨和反對黨議員之間會發生肢體衝突。然而，在放鬆管制和企業稅收支持方面，雙方都採取了合作的態度。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財