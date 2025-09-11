券商將台積電標示「中國台灣」 證期局: 不容許再犯

元大證將台積電標示「中國台灣」，金管會證期局強調，不容許再犯（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕 民進黨立委王定宇今（11）日臉書發文指出，收到檢舉函某大券商將台積電標示為「中國台灣」，對此，金管會證期局副局長高晶萍說了「重話」，她直言，「金管會不容許類似事件再發生」，請證券商公會提醒所有業者，要通盤檢討、不可以再犯；證期局也要求該券商，必須盡速說明，提供詳細報告。

針對該券商把台積電標示成「中國台灣」，主管機關金管會證期局也做出回應，高晶萍表示，我們有接獲通報，該券商的網頁有標示「誤植」的狀況，9月8日已將相關網頁內容下架。

為何會出現這樣狀況?是否涉及駭客入侵？高晶萍指出，該券商買入一個資訊系統，然後有進行改版，為了提供給客戶多一些相關資訊，但是，系統改版出現誤植，並非被駭客入侵，因此，也要請該券商對事件始末，出一份詳細報告後再釐清原因。至於金管會是否開罰？她表示，還要等該券商進一步對外說明，釐清事件狀況。

