溢價20％ 國巨宣布公開收購茂達28.5％股權

2025/09/11 19:20

國巨發言人張天成（右）宣布公開收購茂達28.5％股權。（擷取自證交所）國巨發言人張天成（右）宣布公開收購茂達28.5％股權。（擷取自證交所）

〔記者張慧雯／台北報導〕被動元件大廠國巨（2327）今日召開董事會，通過以每股229.8元公開收購茂達（6138） 28.5%股權。國巨發言人張天成指出，此次收購價格229.8元，較今日收盤價溢價20%，並接近歷史高價230.8元，且比近一年最高價210.8元及近一個月平均價183.1元各高出9%與25.5%，充分展現國巨的誠意與吸引力。

他也表示，此次公開收購案將向金管會申報並公告，公開收購期間擬自9月12日起至10月1日止。預定最高收購數量為2127萬7245股 （約茂達已發行普通股股份總數28.5%），最低收購數量373萬3千股 （約茂達已發行普通股股份總數5%），本次公開收購成就條件為收購數量達最低收購數量。

茂達電子為功率積體電路（Power IC）設計公司，致力從事混合信號功率晶片與感測器之設計、測試、生產及行銷。主要產品線包括風扇馬達驅動IC及電源管理IC，應用於筆記型電腦、DDR記憶體、電視及顯示器、消費性/可攜式電子產品、顯示卡及汽車電子等領域中，近年於工業應用的布局也逐漸為帶來效益。

國巨有鑑於茂達長期展現良好經營績效，並為股東提供穩定獲利，基於財務性投資之目的，公開收購方式取得標的公司普通股股份，國巨預期可藉由本次投資獲得長期穩定的投資收益，並開啟與茂達管理層對話契機，尋求建立雙方合作的基礎及機會，以提升國巨長期競爭優勢。

