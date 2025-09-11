晴時多雲

經部：防土石濫採從未中斷 嚴格取締維護國土

2025/09/11 18:48

經濟部強調，持續嚴格取締陸上及海域盜濫採行為，以維護國土資源與環境安全。（經濟部提供）經濟部強調，持續嚴格取締陸上及海域盜濫採行為，以維護國土資源與環境安全。（經濟部提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕媒體報導經濟部今年5月突然廢止「加強取締陸上及海域盜濫採土石處理方案」，中斷取締盜採土石。對此，經濟部表示，「這個說法並非事實」，自2003年取締濫採土石方案實施至今持續執行，始終從未中斷，也持續與地方政府緊密合作，嚴格取締陸上及海域盜濫採行為，以維護國土資源與環境安全，請外界勿散布錯誤訊息，誤導民眾。

媒體報導，國民黨立委陳菁徽指控，經濟部今年5月6日突襲式廢止實施20多年的「加強取締陸上及海域盜濫採土石處理方案」，導致高雄美濃區一處面積近1公頃的農地遭盜採砂石，出現約20公尺深的大型坑洞。

經濟部地質調查及礦業管理中心表示，經濟部因法制作業需要，廢止原來行政規則的同一天，公布修正為行政指導，並同步發函全國各縣市政府，作為加強取締盜採的依據。

經濟部進一步說明，「加強取締陸上及海域盜濫採土石處理方案」自2003年11月14日開始實施以來，歷經4次修正發布，執行從未中斷過。今年5月方案修正，僅係依據行政院組織改造作業後相關機關名稱調整，以及依「中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法」與「土石採取法」對海域範圍進行滾動修正，並未影響方案執行。

經濟部強調，對於加強取締陸上及海域盜濫採土石決心，從未鬆懈。

