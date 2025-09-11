晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

8月稅收年減1成 證交稅翻紅終止連5黑

2025/09/11 18:41

財政部公布8月全國稅收1537億元、年減10%。（記者鄭琪芳攝）財政部公布8月全國稅收1537億元、年減10%。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今公布8月全國稅收1537億元、年減10%；累計1至8月稅收2兆4558億元、年減2.6%，以證交稅減331億元、營所稅減283億元、貨物稅減135億元較多。其中，因關稅未定、車市急凍，8月小客車關稅及車輛類貨物稅分別年減36.5%及12.9%，但減幅較7月縮小，主因基期較低；不過，台股量能回溫，8月證交稅277億元、創歷年同月新高，年增8.1%、終止連5黑。

根據財政部統計，前8月營所稅6421億元、年減4.2%，雖然結算申報自繳稅款增加，但因應美國關稅影響實施延分期繳納措施，互抵後下滑。前8月綜所稅7033億元、年增5.4%，因盈餘分配及薪資所得扣繳稅款增加。前8月營業稅3909億元、年減2.3%，因適用外銷零稅率營業人申請退稅增加，但內需穩定，電子零組件、資通及視聽產品、精密儀器等進口稅額增加，抵銷部分減幅。

另，8月關稅128億元、年減18.6%，前8月990億元、年減5.6%，主因小客車關稅8月年減36.5%、前8月年減25.6%。8月貨物稅123億元、年減8.5%，前8月971億元、年減12.2%，主因車輛類貨物稅8月年減12.9%%、前8月年減22.6%。財政部統計處副處長劉訓蓉說明，受美國對等關稅等變數影響，汽車關稅及貨物稅續減，但8月減幅收斂，主因基期較低。

值得注意的是，台股延續上攻氣勢，8月上市櫃股票平均每日成交值為5533億元，呈現年月雙增；8月證交稅為277億元、創14個月新高，年增8.1%、終止連續5個月雙位數負成長；前8月證交稅1672億元、為歷年同期第3高，但年減16.5%。

至於房地交易稅，8月土增稅、契稅及房地合一稅續呈雙位數負成長，且均年減3成以上。其中，8月土增稅46億元、為2016年3月以來新低，年減42.7%、連續6個月雙位數負成長，前8月土增稅474億元、為2010年以來同期新低，年減21.7%；8月房地合一稅49.7億元、年減30.5%，前8月344.9億元、年減21.2%。劉訓蓉表示，除了房貸緊縮的影響，也因適逢暑假出遊旺季，以及月初豪大雨干擾，衝擊房市交易量能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財