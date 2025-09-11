8月稅收年減1成 證交稅翻紅終止連5黑

財政部公布8月全國稅收1537億元、年減10%。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今公布8月全國稅收1537億元、年減10%；累計1至8月稅收2兆4558億元、年減2.6%，以證交稅減331億元、營所稅減283億元、貨物稅減135億元較多。其中，因關稅未定、車市急凍，8月小客車關稅及車輛類貨物稅分別年減36.5%及12.9%，但減幅較7月縮小，主因基期較低；不過，台股量能回溫，8月證交稅277億元、創歷年同月新高，年增8.1%、終止連5黑。

根據財政部統計，前8月營所稅6421億元、年減4.2%，雖然結算申報自繳稅款增加，但因應美國關稅影響實施延分期繳納措施，互抵後下滑。前8月綜所稅7033億元、年增5.4%，因盈餘分配及薪資所得扣繳稅款增加。前8月營業稅3909億元、年減2.3%，因適用外銷零稅率營業人申請退稅增加，但內需穩定，電子零組件、資通及視聽產品、精密儀器等進口稅額增加，抵銷部分減幅。

請繼續往下閱讀...

另，8月關稅128億元、年減18.6%，前8月990億元、年減5.6%，主因小客車關稅8月年減36.5%、前8月年減25.6%。8月貨物稅123億元、年減8.5%，前8月971億元、年減12.2%，主因車輛類貨物稅8月年減12.9%%、前8月年減22.6%。財政部統計處副處長劉訓蓉說明，受美國對等關稅等變數影響，汽車關稅及貨物稅續減，但8月減幅收斂，主因基期較低。

值得注意的是，台股延續上攻氣勢，8月上市櫃股票平均每日成交值為5533億元，呈現年月雙增；8月證交稅為277億元、創14個月新高，年增8.1%、終止連續5個月雙位數負成長；前8月證交稅1672億元、為歷年同期第3高，但年減16.5%。

至於房地交易稅，8月土增稅、契稅及房地合一稅續呈雙位數負成長，且均年減3成以上。其中，8月土增稅46億元、為2016年3月以來新低，年減42.7%、連續6個月雙位數負成長，前8月土增稅474億元、為2010年以來同期新低，年減21.7%；8月房地合一稅49.7億元、年減30.5%，前8月344.9億元、年減21.2%。劉訓蓉表示，除了房貸緊縮的影響，也因適逢暑假出遊旺季，以及月初豪大雨干擾，衝擊房市交易量能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法