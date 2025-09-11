幣安攜手富蘭克林坦伯頓 推動數位資產產品

幣安與富蘭克林坦伯頓將攜手打造結合傳統金融規模與去中心化市場的創新解決方案。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕全球加密貨幣交易所龍頭幣安表示，其將與全球資產管理規模達1.6兆美元的領導投資機構富蘭克林坦伯頓（Franklin Templeton）展開合作，攜手打造面向各類投資人的數位資產計畫與解決方案。

幣安表示，將會結合富蘭克林坦伯頓在合規代幣化證券領域的專業，與幣安在全球交易基礎設施與投資者觸達力方面的優勢，共同開發創新解決方案。目標是透過提升資本市場的效率、透明度與可及性，實現具競爭力的收益與結算效率，以滿足投資人不斷演變的需求。

富蘭克林坦伯頓創新業務執行副總裁Sandy Kaul表示，隨著這些工具與技術從邊緣走向金融主流，這類合作對於加速推動採用至關重要，富蘭克林坦伯頓已不再將區塊鏈視為對傳統系統的威脅，而是重新想像的機會。

Kaul也指出，透過與幣安的合作，將能運用代幣化技術把富蘭克林坦伯頓的Benji科技平台這類機構級解決方案帶給更廣泛的投資人，進而連結傳統與去中心化金融的世界。

富蘭克林坦伯頓創數位資產業務執行副總裁Roger Bayston補充，投資人希望掌握數位資產的發展趨勢，但同時也需要更具可及性與可靠性的產品。憑藉與幣安的合作，我們將能夠推出符合全球資本市場需求的創新產品，共同打造未來的投資組合，目標是將代幣化從概念落實到實踐，幫助客戶在結算、抵押品管理與投資組合建構方面實現規模化效率。

幣安VIP與機構業務負責人Catherine Chen表示，幣安在創新加密領域首創解決方案方面已有諸多成功實績，持續為投資人開啟更多機會與管道。此次與富蘭克林坦伯頓創的戰略合作，共同開發新產品與新計劃，進一步鞏固我們銜接加密資產與傳統資本市場，拓展更多新機遇的承諾。

