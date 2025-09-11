統一超商永續嘉年華 首度公開新世代節能物流

洲最大永續嘉年華今天於台北世貿一館登場，統一超商（2912）集結關係企業7-ELEVEN、星巴克、統一速達（黑貓宅急便）、統一資訊共同策展，以沉浸式展覽呈現超商通路如何攜手供應鏈實踐低碳生活，更首度公開零售通路新世代節能物流。（統一超商提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕亞洲最大永續嘉年華今天於台北世貿一館登場，統一超商（2912）集結關係企業7-ELEVEN、星巴克、統一速達（黑貓宅急便）、統一資訊共同策展，以沉浸式展覽呈現超商通路如何攜手供應鏈實踐低碳生活，更首度公開零售通路新世代節能物流。

統一超商2021年起成立「減碳、減塑、惜食、永續採購」4大永續專案小組，藉由全台逾7100家門市與消費者共同實踐綠色消費，並攜手關係企業建構永續生態圈，今天在展區首度公開超商領先業界導入的物流自動化設備及創新門市友善服務「收銀結帳友善椅」、「智能平板」。

展區帶來全新互動體驗，打造簡易版高自動化智能物流設備，展示「t-Sort分揀機器人」，只要掃描商品條碼、放上商品，機器就會自動分類、投遞，快速又省力。

同時展示「無紙化智能平板」、「自助結帳機台」、「收銀結帳友善椅」等多項AI智能及省力設備，人人都可化身7-ELEVEN店員體驗坐著結帳，更開放目前已引進700間門市的「收銀結帳友善椅」，讓民眾體驗「坐著結帳」，率零售通路之先逐步優化超商工作情境。

星巴克則以「Get Together for Our Environment」為主題，展示台灣市場首家獲得Greener Store認證的「沙鹿北勢門市」及首間旗艦店「星巴克典藏 DREAM PLAZA台北」，通過Greener Store認證的門市，皆使用節能空調與照明，提供友善環境的植物奶及植物基餐食。

同時鼓勵消費者自備購物袋，全門市皆提供循環杯租借和歸還服務，加上持續宣導使用自帶杯，27年來共減少1億個1次性杯子的使用等。

統一速達（黑貓宅急便）現場展示電動集配車，結合永續綠能、節能減碳、產地直送，呈現從產地到餐桌的綠色物流，統一資訊則藉由「ESG戰略管理平台」，協助將7-ELEVEN門市的能源數據化為可視化看板，達到AI永續管理。

