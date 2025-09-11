來穎獲普威儲能系統訂單 3大產品線持續擴張

來穎接獲合作夥伴台普威410MWh儲能系統訂單。（取自業者官網）

〔記者歐宇祥／台北報導〕興櫃儲能系統暨電池模組廠來穎（7816）今日表示，接獲合作夥伴台普威410MWh儲能系統訂單，預計於第四季起陸續出貨⾄明年，為後續營收與獲利注入新⼀波成⻑契機。

來穎上半年營收達到16.98億元、年增83%，稅後淨利7044萬元、年增171％，每股稅後盈餘（EPS）2.41元。來穎指出，其產品策略持續聚焦3大方向，包含電網級儲能櫃、不斷電系統（UPS）、中型儲能櫃。

來穎說明，在電網級儲能櫃領域，已經與策略夥伴共同布局美、⽇、菲律賓及台灣等市場，並陸續出貨，積極擴展全球電網級儲能基礎建設；至於UPS領域則從半導體客戶延伸到AI資料中心機房商機，因資料中心建置規模放大、相關應用會持續提升佔比。

而在中型儲能櫃部分，來穎則是與國內⼤廠聯合開發設計，鎖定後AI時代暴增的電⼒穩定需求，以及台電尖離峰電價差擴⼤下快速活絡的表後儲能市場。

展望未來，來穎表示，將持續深化AI資料中心與多元應⽤場景的布局，並憑藉持續創新研發與模組化整合⽅案，在美洲、歐洲與亞洲市場靈活展業。來穎也看好AI應⽤引領的電⼒⾰新浪潮，將同步擴⼤三⼤主⼒產品規模，持續保持⾼速成⻑，搶攻全球電池儲能市場。

