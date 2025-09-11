普發1萬碰上國定連假 旅行社看好Q4表現

普發1萬元+國定連假，旅行社看好第四季表現。（擷取雄獅官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕行政院會今（11）日預計通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，在本周編訂特別預算下，最快10月起就能領取普發現金1萬元。對此，旅行社業者指出，第四季有連假紅利，以及政府普發現金等利多支持，旅遊市場需求看好，有望帶動第四季業績。

因應全民普發一萬元現金，雄獅旅遊預計於10月中推出「旅遊圓夢1萬就夠」活動。雄獅指出，國內旅遊規劃「全家出遊一萬就夠」方案，國外行程則將推出萬元有找的團體與自由行選擇，並同步搭配「萬元放大術」活動，提供全線指定行程優惠折扣。預計此波活動可帶來20%的業績成長。

鳳凰指出，就金額比例而言，普發現金1萬元對短程旅遊比較有刺激效果，且短程旅遊的天數較少，民眾較容易一時興起就安排出發。

五福說，看好普發現金1萬元以及第四季有國定連假，目前已經提前啟動預購多條主力產品線，如日韓、東南亞、歐洲、紐澳及郵輪等，對第四季營運表現樂觀。

