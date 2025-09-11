晴時多雲

騎樓走廊地屬建築基地 供公共通行可申請減免地價稅

2025/09/11 17:37

新竹市稅務局提醒，一般住家或商家的騎樓走廊地屬建築基地，若供公共通行，可申請減免地價稅，若營業或佔用，就需課地價稅。（記者洪美秀攝）新竹市稅務局提醒，一般住家或商家的騎樓走廊地屬建築基地，若供公共通行，可申請減免地價稅，若營業或佔用，就需課地價稅。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市稅務局指出，常見住家或店面會將房屋前的騎樓圍起來，作為營業或私人使用空間，但恐影響公共通行，提醒民眾「騎樓走廊地」屬建築基地的一部分，如「供公共通行」可申請減免地價稅，且非屬房屋稅課徵範圍，若將騎樓裝設鐵門、堆放物品或擺攤供營業用等，不僅地價稅無法減免，還須依實際使用情形按適用稅率課徵房屋稅。

稅務局提醒，供公共通行的騎樓走廊地減免，依建築改良物之有無及層數不同而異，若騎樓上無建築改良物，地價稅全免；騎樓上有1層建築物，減徵1/2；騎樓上有2層建築物，减徵1/3；騎樓上有3層建築物，減徵1/4；騎樓上有4層以上建築物，減徵1/5，此外，也不屬於《房屋稅條例》的課徵範圍。

稅務局強調，民眾如將騎樓裝設鐵門或圍欄等阻礙公眾通行，或有設攤、擺放商品或作為營業場所使用（即使只在特定時間營業），致非供公眾通行使用，均無地價稅減免的適用，且房屋稅也須依實際使用情形按住家用或營業用稅率課徵。

稅務局舉例，謝先生持有1棟3層樓房屋，騎樓原供公共通行使用，可申請地價稅減徵1/3，並免徵房屋稅。但今年8月，謝先生將騎樓圍起來，擺放桌椅供客人用餐使用，此時已不符「供公共通行」的規定，不僅地價稅無法再減免，也須按營業用稅率課徵房屋稅。

民眾土地若符合騎樓走廊地減免而未申請減免，可在地價稅開徵40日前（即9月22日）至稅務局申請，可洽03-522-5161轉422-437。

