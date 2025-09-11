晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

經部：4大產業支持措施已受理722件 韌性預算可協助逾7萬家業者

2025/09/11 17:31

行政院會通過韌性特別預算案。（記者叢昌瑾攝）行政院會通過韌性特別預算案。（記者叢昌瑾攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕韌性特別條例修正案已經總統賴清德公告施行，總預算5700億元，其中經濟部預計編列460億元辦理支持產業工作。經濟部表示，雖預算尚未經立院通過，但經濟部「移緩濟急」，已在今年8月7日全面開放受理產業支持四項措施，最新統計合計已有722件受理申請，經濟部預期特別預算通過後至少可協助7萬家業者。

經濟部表示，產業支持方案共有「外銷貸款優惠保證加碼」、「中小微企業多元發展貸款加碼」、「研發轉型補助」及「爭取海外訂單」等4項措施，另總預算中預留200億元供後續規劃，其中50億將用於勞工就業安定措施、50億元保留給照顧農漁民，其餘100億元將視後續關稅談判進度等國際情勢，再滾動調整以加強支持產業、勞工及農漁業。

經濟部表示，雖然韌性特別條例預算尚未經立院通過，但已移緩濟急部分預算科目，自今年8月7日全面開放受理4項支持措施，以盡速解決業者資金周轉困境，並協助產業研發創新及汰舊換新設備進而升級技術，同時加強國外市場布局，提高整體競爭力，截至上週已申請超過700餘件，經濟部將依簡便、快速、從優的原則，按照程序加速審查，讓業者及早投入升級轉型工作。

經濟部統計4項支持措施受理案件數量，截至本月5日，「外銷貸款優惠保證加碼」目前已核保10件，核保融資金額3.4億元；「中小微企業多元發展貸款加碼」目前已申貸127件，申貸金額12.3億元；「研發轉型補助」申請中264件，以機械業最多，其次為金屬製品業；「爭取海外訂單」申請中321件，以機械設備、民生及金屬製造業為主。

預期效益上，經濟部表示，特別預算通過後可協助至少7萬家以上業者取得資金協助、研發轉型與布建海外通路，並培訓3.6萬人次提升技術與AI能力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財