經部：4大產業支持措施已受理722件 韌性預算可協助逾7萬家業者

〔記者廖家寧／台北報導〕韌性特別條例修正案已經總統賴清德公告施行，總預算5700億元，其中經濟部預計編列460億元辦理支持產業工作。經濟部表示，雖預算尚未經立院通過，但經濟部「移緩濟急」，已在今年8月7日全面開放受理產業支持四項措施，最新統計合計已有722件受理申請，經濟部預期特別預算通過後至少可協助7萬家業者。

經濟部表示，產業支持方案共有「外銷貸款優惠保證加碼」、「中小微企業多元發展貸款加碼」、「研發轉型補助」及「爭取海外訂單」等4項措施，另總預算中預留200億元供後續規劃，其中50億將用於勞工就業安定措施、50億元保留給照顧農漁民，其餘100億元將視後續關稅談判進度等國際情勢，再滾動調整以加強支持產業、勞工及農漁業。

經濟部表示，雖然韌性特別條例預算尚未經立院通過，但已移緩濟急部分預算科目，自今年8月7日全面開放受理4項支持措施，以盡速解決業者資金周轉困境，並協助產業研發創新及汰舊換新設備進而升級技術，同時加強國外市場布局，提高整體競爭力，截至上週已申請超過700餘件，經濟部將依簡便、快速、從優的原則，按照程序加速審查，讓業者及早投入升級轉型工作。

經濟部統計4項支持措施受理案件數量，截至本月5日，「外銷貸款優惠保證加碼」目前已核保10件，核保融資金額3.4億元；「中小微企業多元發展貸款加碼」目前已申貸127件，申貸金額12.3億元；「研發轉型補助」申請中264件，以機械業最多，其次為金屬製品業；「爭取海外訂單」申請中321件，以機械設備、民生及金屬製造業為主。

預期效益上，經濟部表示，特別預算通過後可協助至少7萬家以上業者取得資金協助、研發轉型與布建海外通路，並培訓3.6萬人次提升技術與AI能力。

