普發1萬估2356萬人領取 5種領取方式一次看

〔記者鄭琪芳／台北報導〕行政院會今通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，其中普發現金1萬元符合發放資格有5類民眾，財政部估計約2356萬多人領取，合計總經費約2360億元。財政部說明，本次發放現金原則比照2023年度普發6000元辦理，規劃採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」5種方式，上次普發6000元領取期間為7個月，這次普發1萬元也於7個月內發放完畢。

財政部指出，特別預算上限5700億元，財政部主管經費2500億元，包含財政金融支持措施及發放現金項目。有關發放現金，原則比照2023年普發6000元方式辦理，符合發放資格有5類民眾，包括：國內現有戶籍國民、取得居留許可的無戶籍國民、取得永久居留許可的外國人、中港澳及外國人為我國國民的配偶並取得居留許可、政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍的眷屬。財政部估計約2356萬多人領取，所需經費2356.5億餘元，連同行政費3.5億餘元，合計總經費約2360億元。

財政部表示，行政院已成立跨部會推動小組，分為系統平台組、ATM領現組、郵局領現組、打擊詐欺組、宣導及客服組、行政及撥付清算組6分組，目前由財政部會同數位發展部、金融監督管理委員會、交通部、行政院打擊詐欺指揮中心積極辦理相關前置作業。本次發放方式與2023年普發現金相同，規劃採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」5種方式，方便民眾領取。

財政部強調，普發1萬元具體發放時程，將待特別預算公布後1個月內開始執行發放作業，至有關發放細節將另行公布。在尚未公布發放前，請民眾留意假訊息，避免受騙上當。如遇可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。

另外，財政金融支持措施部分，財政部推動輸銀提供符合條件出口廠商貿易融資利息減碼及輸出保險費用減免，自8月7日起全面受理申請。財政部表示，共29家公民營金融機構、超過3100個營業據點協助廠商辦理貿易融資利息減碼，已有逾千家廠商申辦；另輸出保險費用減免由輸銀辦理，申請件數已逾700件，將持續督導所屬公股銀行以「從速、從簡」原則辦理，及時提供資金協助。

