響應婚育宅政策 台灣金聯平價宅擬婚育家庭優先抽籤

2025/09/11 16:31

台灣金聯董事長宮文萍今表示，響應婚育宅政策，金聯平價住宅擬提供婚育家庭優先抽籤。（記者鄭琪芳攝）台灣金聯董事長宮文萍今表示，響應婚育宅政策，金聯平價住宅擬提供婚育家庭優先抽籤。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台灣金聯連續15年舉辦平價住宅活動，因此榮獲亞太永續行動金獎及台灣永續行動銅獎。台灣金聯董事長宮文萍今宣布，預計10月底開辦包租代管業務，為響應婚育宅政策，將對年輕婚育族群優先提供租屋服務，至於租金是否優惠將與內政部討論；此外，明年平價宅考慮優先提供婚育家庭，即符合新婚或家中有6歲以下幼兒者優先抽籤，但限無自有住宅者，且不能出租及移轉第3人，至於限制移轉年限還要討論。

台灣永續能源研究基金會今舉辦第4屆亞太永續博覽會開幕式暨頒獎典禮，宮文萍代表接受頒獎並宣布將啟動「平價住宅，安心成家；公辦都更，安全居住；包租代管，安適生活」為未來業務推動的三大支柱，達到「居住正義 永續三安」目標。

她表示，未來會在平價宅既有基礎下，積極投入公辦都更及包租代管等業務，讓台灣金聯不只是資產管理者，更能成為居住正義實踐者與城市共融的推動者。

宮文萍說明，在「平價住宅，安心成家」方面，台灣金聯長期推動平價住宅，保證產權清楚，絕無海砂屋、輻射屋、事故屋，透過合宜裝修，以公平合理的條件，協助民眾安心成家；在「公辦都更，安全居住」方面，將積極投入公辦都更，促進城市再造，強化城市韌性，協助民眾安全居住；至於「包租代管，安適生活」方面，推動以人為本的租屋文化，協助房東安心收租，免除繁瑣管理責任，並提供老年、中年、青年住房支持。

宮文萍指出，連續舉辦15年的平價宅活動，累計2萬6469人登記申購，總計出售1035戶，讓民眾安心成家，避免不必要的人為炒作，對平抑房價有一定示範作用。明年3月中將再推出100戶平價宅，並考慮優先提供婚育家庭，即新婚或家中有6歲以下幼兒者優先抽籤，但限無自有住宅者，且不能出租及移轉第3人，限制移轉年限還要討論。如果沒有婚育家庭申購，再 由一般申購民眾抽籤。

另，台灣金聯公司將積極投入公辦都更案件，藉由政府主導，快速改善危險建築與基礎建設，降低地震、火災等災害風險，提升整體都市安全，加速都市更新及市容美化，全面提升都市機能，改善生活環境。近期台灣金聯也籌組備標團隊，積極參與台北市住都中心所推動的中山民安公辦都更招商案，預計於9月底前完成投標作業。

至於「包租代管業務」，宮文萍指出，預計10月底前開辦包租代管業務，擴大服務範圍與合作對象，媒合房東與房客，提供各年齡層民眾有安適生活的條件，並響應政府所提「婚育宅」政策，針對年輕婚育族群優先媒合租屋，至於租金是否優惠將與內政部討論。累積相當實績後，將協同參與社會住宅包租代管推動事務。

