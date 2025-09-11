中國女在美走私生物材料被逮 法庭上痛哭求情說後悔

中國籍女科學家韓承軒（Chengxuan Han、音譯）因涉嫌走私生物材料，被判3個月有期徒刑。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國司法部6月在底特律機場逮捕了一名叫做韓承軒（Chengxuan Han、音譯）的年輕中國籍女科學家，她後來被指控涉嫌走私生物材料，並已在監獄中羈押3個月，全案在週三（10日）開庭審理，韓承軒在庭上痛哭，並向法官表達後悔之意，法官判斷由於該生物材料並未對公眾構成威脅，因此裁定3個月有期徒刑，但刑期以已羈押時間折抵，所以當庭釋放。

美國聯邦地方法官萊特曼（Matthew Leitman）表示，聯邦探員在防止「不法之徒」將「危險物品」帶入美國方面具有重要職責，但同時強調，韓承軒並不符合這一類型。韓承軒原本是要赴密西根大學實驗室從事為期一年的研究工作。

萊特曼認為：「這就是在此案中應該拿捏的平衡點。」他並駁回檢方要求再延長關押3個月的建議。

韓承軒則在法庭上用中文哭著向法官表達懊悔，她形容這是一次「非常痛苦」的教訓，並表示自己很快就要返回中國，職業生涯恐怕將被「徹底摧毀」。她透過口譯人員向法官說：「我真的沒有任何傷害他人或製造安全隱患的意圖。」

韓承軒的辯護律師加伯（Sara Garber）在法庭文件中，形容韓承軒只是一名「書呆子氣、友善而有禮的學者」，根本不是什麼中國間諜。

韓承軒對「走私」與「作出不實陳述」2項指控提出不予爭辯。當局表示，在韓承軒抵達美國前，她曾3度寄送包裹至密西根州安娜堡（Ann Arbor）給某人，其中包括一本夾帶信封的書，信封內放有濾紙，濾紙上有 28 個含有質體（plasmids）的圖形；質體是細菌中自然存在的基因元件。

她還被指控寄送裝有線蟲（秀麗隱桿線蟲，C. elegans）的培養皿。當局稱，這些包裹未正確標示，也未取得合法寄送的批准。辯護律師加伯稱：「秀麗隱桿線蟲很容易取得、容易研究，並且是無害的。」加伯補充說，韓承軒的研究重點，是探討生物如何感知光線、觸覺與溫度。

法官萊特曼判定：「這並不是什麼走私病毒，或是帶入破壞農作物的東西。據我所知，這些材料根本完全不構成威脅。」

