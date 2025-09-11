興達電廠火警 龔明鑫：台電不可能、也不需分區限電

經濟部長龔明鑫今（11）日在院會後記者會表示，台電公司或經濟部不可能、也不需要宣布分區限電。（記者叢昌瑾攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕高雄興達發電廠9日晚間發生火警，初判是新2號機組天然氣洩漏造成，被問到興達電廠起火案，外傳台灣將陷入10天供電警戒期，經濟部長龔明鑫今（11）日在院會後記者會表示，將儘速針對事故調查，近年台電有增加新機組，舊機組暫時轉為緊急備用機組，因此有把握維持夜尖峰備轉容量率6%，台電公司或經濟部不可能、也不需要宣布分區限電。

龔明鑫說明，白天有充分太陽光電，備轉容量率有時能達15%至17%；而隨著傍晚太陽下山，有可能稍微下降，但為安全起見，正常情況備轉容量率會維持至少6%、7%，這就是為了因應緊急意外時還可以正常供電。

龔明鑫強調，興達發電廠火警就是如此狀況，雖然發生意外、備轉容量率有點下降，但正常供電沒問題，也有啟動備用機組補足備轉容量率。這幾年台電慢慢汰換舊機組，舊機組基本上暫時會轉變為緊急備用機組，這就是台電有把握維持夜尖峰6%備轉容量率的原因。

針對興達發電廠事故何時調查完畢，龔明鑫表示，會儘快調查，目前興達1號機組初步看起來沒受影響，希望一週內檢查完畢；2號機組有受火災影響，要跟設備供應商共同檢視，經濟部會要求儘快完成，但不管如何都不會有分區限電問題。

