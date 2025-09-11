榮成ESG永續推展有成 獲永續行動獎肯定

榮成「2025亞太暨台灣永續行動獎」拿下1金4銅的亮眼成績。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕工紙大廠榮成（1909）推進永續有成。今日該公司宣布，在「2025亞太暨台灣永續行動獎」上獲頒第四屆亞太永續行動獎、以及第五屆台灣永續行動獎，共拿下1金4銅的亮眼成績。

榮成指出，該公司致力於短期利益與長期價值平衡，不只用行動展現對環境友善的堅定承諾，持續以循環經濟作為淨零排放的解方，同時秉持以人為本理念，拓展永續推動的廣度與深度，發揮榮成的永續影響力。

請繼續往下閱讀...

在環境面向，榮成說明，是以循環經濟為核心，投入多項資源再利用技術，去年共回收386萬噸廢紙作為造紙原料，減碳效益達2000萬噸，相當於5.1萬座大安森林公園的碳吸附量。

此外，榮成也以99%廢紙再生製紙保護森林不砍樹，製程散漿水可重複回用達26次已達成97%水回收率；發展污泥纖維專利回用技術與廠區廚房及餐廳廚餘回收再利用，全面落實資源循環。

在社會公益面向，榮成堅信森林的茂盛必從一棵棵樹苗種起，從小地方扎根再擴大，帶給在地扭轉創新的教育動力，自2010年開始在南投縣民和國中規劃短中長期的資助目標，短期以提供教學與學習資源，不讓偏鄉孩童輸在起跑點，中期拓展多元學習機會，增廣學生見聞，長期則協助學生建立升學與就業目標，實踐「授人以魚不如授人以漁」，為偏鄉教育注入持續動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法