「護照戳章」掰了！歐洲29國10月領先開跑

〔財經頻道／綜合報導〕長久以來，護照上的出入境章不僅是官方紀錄，更是旅人心中的「戰利品」，象徵一段段旅途回憶，但現今各位旅遊愛好者要與護照上滿滿的蓋章說再見了。《紐約郵報》報導，自2025年10月12日起，歐洲29個國家將逐步淘汰傳統的護照蓋章制度，全面改用數位入境系統，預計2026年4月完成全面轉換。專家預測，未來10年，大部分主要國家都將走向數位入境，傳統護照章或將成為歷史。

據報導，歐盟將啟動的「入境/出境系統」（EES），取代傳統入境戳章。該系統適用於所有非歐盟旅客進入申根區時，以人臉與指紋掃描完成入境登記，並以數位方式儲存出入境紀錄。

事實上，英國、新加坡、香港與阿根廷已經完全停用護照章。美國也正悄然推進，透過Global Entry、TSA PreCheck、Clear Plus等計畫，擴大生物辨識與行動辦理登機。

歐洲各國選擇以數位化取代紙本印章，以加快邊境檢查並強化安全。這意味著，邊境通關速度加快、偽造文件的空間更少、安全與數據標準化程度提升。

旅遊專家薩格利（Gabe Saglie）向《赫芬頓郵報》表示，數位入境系統能夠提高安全度、加快通關速度、確保資料蒐集完整與標準化等。

專家預測，未來10年，大部分主要國家都將走向數位入境，傳統護照章或將徹底成為歷史。值得注意的是，雖然海關蓋章正逐步消失，但護照仍是必要證件，旅客也仍需留意各國可能新增的電子授權或線上申請規定，並確保護照有效期至少在行程結束後6個月以上。

此次將取消護照蓋章的29個國家包括：奧地利、比利時、保加利亞、克羅埃西亞、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、義大利、拉脫維亞、列支敦士登、立陶宛、盧森堡、馬爾他、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞、西班牙、瑞典、瑞士。

對許多習慣蒐集護照章的旅行者而言，這也是一種失落。正如旅遊專家所說，護照章就像登機證、明信片一樣，正逐漸成為過去式。不過，仍有部分機場仍提供「紀念性印章」，旅客可在旅遊資訊中心或海關詢問，作為另一種留念方式。

