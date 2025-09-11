晴時多雲

死亡之握？ 這2國領導人見了習近平慘倒台落跑

2025/09/11 16:13

今年8月30日，習近平在天津會見出席上合會和九三閱兵大典的尼泊爾總理奧利，目前奧利因民眾抗議已下台。（歐新社）今年8月30日，習近平在天津會見出席上合會和九三閱兵大典的尼泊爾總理奧利，目前奧利因民眾抗議已下台。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕尼泊爾8日爆發大規模示威活動，隨著暴力事件惡化，現任總理奧利（Khadga Prasad Oli）和總統鮑德爾（Ram Chandra Poudel）都被迫辭職，奧利還被民眾拍到疑似搭乘直升機逃亡；去年孟加拉也爆發類似抗議活動，總理哈西娜（Sheikh Hasina）也離境逃往印度；此前斯里蘭卡則因經濟崩潰，抗議者衝到總統官邸，時任總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）同樣落荒而逃。中國學者警告，這些國家都是一帶一路參與國，北京需為該地區進一步的不穩定做好準備。

孟加拉前總理哈西娜（左）執政期間，積極發展與北京的關係，並成為「一帶一路」倡議的重點合作對象，去年因學運下台。（美聯社）。孟加拉前總理哈西娜（左）執政期間，積極發展與北京的關係，並成為「一帶一路」倡議的重點合作對象，去年因學運下台。（美聯社）。

值得一提的是，尼泊爾總理奧利9日宣布下台，他一個禮拜前才與習近平見面，剛回國就惹出示威活動落得下台慘況；孟加拉前總理哈西娜則是在2024年7月8日至11日剛訪問中國，也會晤國家主席習近平，當時中國駐孟加拉大使姚文形容哈西娜相隔十年再次訪中是一場「歷史性訪問」，「中孟關係將翻開新的篇章」。沒料到，哈西娜返國後8月5日也下台，並搭機逃離首都達卡。

《南華早報》報導，自從尼泊爾總理奧利9日下台以來，中國正密切關注尼泊爾的社會動盪。尼泊爾是中國的戰略合作夥伴，也是中國全球基礎設施和投資計畫的關鍵點。

觀察家警告稱，北京應該為該地區進一步的不穩定做好準備，因為該地區治理薄弱，政治過渡期間可能受到外部影響。

報導直指，就在幾天前，奧利高調訪問中國，並與習近平舉行會談，並出席了上海合作組織峰會（上合會），之後還參加北京的93閱兵。

復旦大學國際問題研究院教授林民旺強調，奧利與中國的關係比較「密切」，所以我相信這必將引起中國更多的關注。

尼泊爾於2017年加入中國的「一帶一路」倡議，進展卻很緩慢。其中關鍵項目—擬建的連接西藏南部吉隆（Jilong）和加德滿都的拉蘇瓦加迪-加德滿都鐵路（Rasuwagadhi-Kathmandu）仍處於初步規劃階段。

印尼在2025年8月爆發一連串的示威活動。（路透）印尼在2025年8月爆發一連串的示威活動。（路透）

上個月底，一帶一路國家印尼也爆發了社會動盪，導火線是印尼政府決定調高國會議員的津貼，被民眾視為「自肥條款」，原先示威活動主要集中在雅加達，但到了8月28日、年僅21歲的摩托車外送駕駛庫尼亞萬（Affan Kurniawan）被警用裝甲車撞死後，示威強度瞬間升級。

此事迫使印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）取消了上合峰會。普拉伯沃也前往北京參加為期一天的閱兵，習近平在會上重申對雅加達治理的支持。

去年則是孟加拉則是因公職配額問題引爆學運，時任總理哈西娜動用宵禁、鎮壓、封鎖網路等等手段，最終下台流亡印度。更慘的是，今年8月2日被她昔年親手創立的孟加拉國際罪行法庭判處6個月徒刑，罪名是「藐視法庭」。

由諾貝爾和平獎得主尤努斯（Muhammad Yunus）領導的孟加拉過渡政府承諾，將追究哈西娜政府侵犯人權與貪腐的責任，其中也包括去年7月鎮壓學生抗議活動的相關罪責。

斯里蘭卡誤踩一帶一路債務陷阱，經濟形勢嚴峻。（路透）斯里蘭卡誤踩一帶一路債務陷阱，經濟形勢嚴峻。（路透）

此外，因為誤踩一帶一路債務陷阱而爆發債務違約的斯里蘭卡，在2022年爆發獨立以來的主權債務違約，同年7月宣告破產，該國隨後爆發有史以來最大規模示威，當時的總統拉賈帕克薩被迫逃亡海外後請辭。

目前為止，參與一帶一路的南亞國家中，從斯里蘭卡、孟加拉、印尼到最近的尼泊爾，都爆發大規模示威抗議活動，政經陷入動盪，對一帶一路倡議造成衝擊。

上海國際問題研究院南亞研究中心高級研究員劉宗義認為，這些騷亂可能會影響「一帶一路」計劃，但相關投資活動可能會稍後回升。他說，目前尚不清楚社會動盪背後是否有「未知力量」，但最終是那些亞洲國家為動盪提供了「土壤」。劉說，治理不善、經濟問題和美國貿易戰是造成動盪的原因。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳志明則說，中國的防火長城 、強大的網路審查制度和嚴格控制的宣傳平台，使北京免受鄰國大規模抗議活動和政權更迭的影響，但這對中國領導層仍是一大提醒。

他直言，北京與世界上任何其他政府一樣，需要定期實地考察，找到滿足人民期望的方法，儘早化解公眾的不滿，並嚴厲打擊腐敗。他提醒，「北京只需環顧四周，就能看到如果不能滿足民眾的需求，會發生什麼事。」

