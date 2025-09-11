車庫副業變成10億美元營收 ! 矽谷媽媽「1靈感」觸發生意經

矽谷媽媽在車庫裡為孩子們做的益智玩具副業，結果成了收入10億美元的生意。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國矽谷女性創業家Sandra Oh Lin曾在eBay任職七年，主導 PayPal Mobile的推出，並領導時尚事業部。但真正讓她聲名大噪的並非電商，而是辭職後的育兒時間裡，在車庫的副業變成10億美元（約新台幣303.6億元）營收的生意。

據報導，Lin是工程師出身，在孩子年幼時，她希望能找到方式培養他們的創造力與解決問題的能力，透過「動手做」能建立孩子的自信與探索精神。因此借鑑自己的童年經驗，與母親一起動手製作的時光，成為創辦KiwiCo的靈感泉源，銷售兒童益智玩具學習盒。

據了解，KiwiCo最初只是她為孩子設計的小實驗，後來分享給親友孩子參與而廣受好評。她意識到背後存在龐大市場需求，並成功募集超過1000萬美元（約新台幣3.03億元）創投資金，並設定核心業務採訂閱制，因此一開始就擁有穩定的收入。

Lin指出，第一批試營運出貨只有19箱，5個人花了一整天才打包完，當時都覺得「這樣不行」。她坦言，早期對供應鏈、物流等不熟悉，幸好透過顧問與產業專家支持才逐步建立完善系統。

KiwiCo從家庭實驗到10億美元營收，現今已在40多個國家出貨、超過5000萬份手作盒，並開發超過1500種產品，不僅穩定獲利，還進軍 Target與Barnes & Noble等零售通路，拓展新市場。

她強調，早期聘用錯誤的員工，導致付出高昂成本，這讓她深刻理解到「文化」應該從第一天就奠定。從矽谷科技高管到教育創業者，Lin用14年時間證明，啟發孩子的好奇心與創意，不僅能改變教育體驗，也能建立一個跨國、營收破10億美元的企業。

