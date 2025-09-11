晴時多雲

不是國民神車Corolla！5款最適合城市行駛揭曉 譽為「難以打敗王者」是它

2025/09/11 13:00

2025年最適合在城市行駛的車款，第1名是Honda Civic油電混合車，被譽為「難以打敗王者」。（資料照）2025年最適合在城市行駛的車款，第1名是Honda Civic油電混合車，被譽為「難以打敗王者」。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕不是國民神車Corolla！在城市裡開車較為吃力，從交通到停車都不易，所幸多個廠牌都推出在都市易於行駛的轎車，讓在城市馳騁變得更簡單、更安全，美媒根據價錢、配備等綜合評比，列出2025年最適合在城市行駛的車款，國內銷售第1的COROLLA僅排第2，第1名是Honda Civic油電混合車，被譽為「難以打敗王者」。

今日美國報（USA Today）報導，小型轎車市場的競爭，比以往任何時候都更加激烈，想要確定哪款車最適合城市駕駛或許並非易事，由於城市駕駛者購車時最重視安全可靠，且省油的車輛，為此，針對車款合理的起步價、豐富的標準技術配置以及在動力和燃油，選出2025年最適合在城市開的５款車。

第1名：Honda Civic油電混合車

如同Corolla，Civic也已問世數十年，在小型轎車市場中領先群雄。它是１款價格實惠、可靠的小型車，易於客製化，Civic油電混合車油耗低、有許多絕佳的標準配備，讓它是在城市中行駛的理想車款。

2025 Civic油電混合車起始價2萬8950美元（約新台幣87.71萬元），由2.0升直列四缸引擎搭配雙電動馬達組成，可輸出200匹最大馬力，最大扭力為232磅/英尺，市區油耗為令人驚豔的每加侖50英里，高速公路油耗為每加侖47英里。

2025 Civic油電混合車有Sport Hybrid和Sport Touring Hybrid兩個級別。Civic油電混合車兼具動力和低油耗，讓它成為很難被競爭者打敗的王者車款，它雖然是這份榜單上最貴的車款，但也提供最多配備。

第2名：Toyota Corolla

因為其可靠性、問世已數十年的歷史，Corolla幾乎已成為緊湊型轎車的同義詞，該款已發展至12代，在市場上絲毫未有衰退沒落之勢。

2025 Corolla起始價2萬2325美元（約新台幣67.64萬元），2公升四缸引擎可輸出169匹最大馬力，最大扭力為151磅/英尺，市區油耗為每加侖32英里，高速公路油耗為每加侖41英里，共有LE、SE、FX和XSE 四個等級，其中FX是2025年新推出。

Corolla很省油，很適合在城市中行駛，此外Corolla也以低廉的價格和耐開耐用聞名。

第3名：2025 Mazda3

這款車被報導評為「接近豪華的小型轎車」，若K4和Elantra無法滿足您的需求，馬自達的車艙品質在近年有顯著提升，設計也高出水準，比高級配備的車還豪華。

2025 Mazda3起始價2萬4150美元（約新台幣73.17萬元），使用2.5升四缸自然進氣引擎，可產生191匹最大馬力，最大扭力為186磅/英尺，市區油耗為每加侖27英里，高速公路油耗為每加侖37英里。

雖然Mazda3的油耗略遜於主要競爭對手，但以其大小來說動力十足，體型小巧，帶來振奮人的駕駛體驗。Mazda3有6個等級，S、Select Sport、Preferred、Carbon Edition、Carbon Turbo及Turbo Premium Plus，汽車資訊網站Edmunds的評論稱讚Mazda3「頂級的內裝和使用材料」及「令人信服的操控性能」。今日美國報評論這台車是一款適合願意在駕駛動力上花錢的開車愛好者，購入用來行駛於城市的車。

第４名： Hyundai Elantra

在這個幾乎由日本Toyota和Honda主宰的市場中，有吸引人和未來感外觀的Elantra從中脫穎而出，其性能和規格足以和最暢銷的緊湊型轎車媲美。

2025的Elantra起始價為2萬2125美元（約新台幣67.03萬元），共有４個等級，SE、SEL Sport、SEL Convenience及Limited，配備2公升四缸引擎，可輸出147匹最大馬力，最大扭力為132磅/英尺，市區油耗為每加侖32英里，高速公路油耗為每加侖41英里，配有絕佳的標準安全配備如自動車道維持系統、駕駛人注意力警示、後方交通防撞輔助系統，也是一適合在城市中駕駛又不會讓人破產的車款。

第５名：Kia K4

Kia在2024年開始生產K4的國際版緊湊型轎車，因此對美國市場來說，這是Kia推出的新車，而K4獲選前５名的原因是低得不可思議的起始價2萬1990美元（約新台幣66.62萬），以及許多超值的標準配備。

K4配置2.0公升自然進氣四缸引擎，最大輸出功率為147 匹馬力，最大扭力為132磅/英尺，市區油耗為每加侖30英里，高速公路為每加侖40英里，就1輛緊湊型轎車來說動力稍微不足，油耗算平均值。

總的來說，K4是很適合在城市開的車，因為其價格相對便宜、效率高，還為駕駛者提供現代化的標準科技配備。

