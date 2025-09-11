震撼！中國零售商蘇寧易購以50元 出售12家家樂福門市

中國連鎖零售和地產開發商蘇寧易購9日發布公告指出，將分別以1元人民幣的價格出售旗下12家家樂福門市的全部股權，合計出售金額12元人民幣。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕由於中國經濟持續低迷，甚至已陷入通縮，促使消費者勒緊荷包，導致永輝超市、大潤發和家樂福等傳統賣場持續關店。中國連鎖零售和地產開發商蘇寧易購9日發布公告，將分別以1元人民幣（下同，新台幣4.25元）的價格出售旗下12家家樂福門市的全部股權。

蘇寧易購表示，旗下蘇寧國際的全資子公司「家樂福中國」（CarrefourChinaHoldings），將分別以1元價格向上海啟紓家福企業服務合夥企業出售12家家樂福門市全部股權，合計出售金額為12元（新台幣50元）。

蘇寧易購表示，「家樂福中國」的12家門市因外部環境和消費行為改變，加上流動性不足，以及母公司（蘇寧易購）因自身流動性問題，無法為其提供持續的資金支持，自2023年起逐步關停傳統大賣場業務。

根據資產評估報告，截至2025年3月31日，上述12家家樂福門市的股東全部權益評估值均為負值。報告說：「由於行業趨勢、企業自身經營策略和疫情疊加等問題，自2022年和2023年以來，家樂福在中國各城市相繼開始關店。」門市數量從2020年的228家銳減至2023年底的4家，僅剩上海古北、萬里、川沙及北京四元橋門店。

受房地產市場多年低迷影拖累，中國經濟持續下滑，「消費降級」、「非必要不消費」和「線上消費」等消費行為成為常態，加上營業環境惡化，都成為壓垮傳統賣場的重要原因。家樂福中國只是眾多關閉的傳統賣場中的1家。

統計顯示，2024年中國至少有782家賣場或超市關門，既有卜蜂蓮花、步步高超市、永輝超市、大潤發、美思佰樂、泉屋超市等全國乃至全球性品牌，也有濟南知名商超歸仁超市、湖北本土商超富迪超市等區域性品牌。

蘇寧易購旗下的蘇寧國際是在2019年9月斥資48億元（新台幣204億元），收購家樂福中國控股公司80%股權。但在收購前，家樂福中國的業務已經顯現出疲態。2017年，家樂福中國虧損10.99億元（新台幣46.7億元），2018年虧損5.78億元（新台幣24.6億元）。蘇寧易購收購之後，家樂福中國的虧損情況持續惡化，2022至2024年合計再虧損46.32億元（新台幣196.9億元），對蘇寧易購的現金流造成了巨大壓力。

