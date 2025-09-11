沒人要看屋 8月北台建案過半數看屋組數掛蛋

8月北台灣待售新建案數量已經逼近1400個。（住展雜誌提供）

〔記者徐義平／台北報導〕沒人要上門看屋，市調機構追蹤北台灣新案，單週看屋組數掛蛋建案仍過半數。

根據住展雜誌最新發布8月北台灣新建案市況，6項觀測項目呈現「三降、三平」，其中預售屋推案量、新成屋戶數、來客組數等分數下降，成交組數、待售建案數、議價率則持平。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，8月底進入民俗鬼月，且美國關稅政策正式上路，資金沒有前進房地產條件，根據住展追蹤的指標新案，單週看屋組數約10.5組、單週成交組數則不到1組、僅0.6組，而成交組數分數已來到最低區間，甚至低無可低，與疫情爆發時同樣的冷清慘況。

目前除少數新公開建案、單週賞屋組數可達20至30組，一般來說單週有超過10組都算是很好了，甚至單週僅有個位數組數看屋也不令人意外，尤其8月單週看屋組數掛蛋的建案仍有過半數，顯示整體買盤打消進場念頭，因而出現跑單姊姊放無薪假的現實情況。

跑單放無薪假

而8月北台灣待售新建案數量已經逼近1400個、月增超過20個，顯示建案去化困難，其中新北市、桃園市的待售建案量較大，而新竹、宜蘭等地區也有增加趨勢。

至於，民眾關注度最高的房價趨勢，8月開價與成交價仍維持在1成以內，不過，近期新青安排除在「銀行法」第72之2條之外，加上央行放寬換屋切結期延長至18個月等措施，在在顯示房市管制不會再緊縮，甚至傾向緩步調整，但最終關鍵仍在9月18日央行理監事會議結束後，有沒有發布新一步的房市決策。

