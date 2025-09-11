晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 房產資訊

沒人要看屋 8月北台建案過半數看屋組數掛蛋

2025/09/11 11:07

8月北台灣待售新建案數量已經逼近1400個。（住展雜誌提供）8月北台灣待售新建案數量已經逼近1400個。（住展雜誌提供）

〔記者徐義平／台北報導〕沒人要上門看屋，市調機構追蹤北台灣新案，單週看屋組數掛蛋建案仍過半數。

根據住展雜誌最新發布8月北台灣新建案市況，6項觀測項目呈現「三降、三平」，其中預售屋推案量、新成屋戶數、來客組數等分數下降，成交組數、待售建案數、議價率則持平。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，8月底進入民俗鬼月，且美國關稅政策正式上路，資金沒有前進房地產條件，根據住展追蹤的指標新案，單週看屋組數約10.5組、單週成交組數則不到1組、僅0.6組，而成交組數分數已來到最低區間，甚至低無可低，與疫情爆發時同樣的冷清慘況。

目前除少數新公開建案、單週賞屋組數可達20至30組，一般來說單週有超過10組都算是很好了，甚至單週僅有個位數組數看屋也不令人意外，尤其8月單週看屋組數掛蛋的建案仍有過半數，顯示整體買盤打消進場念頭，因而出現跑單姊姊放無薪假的現實情況。

跑單放無薪假

而8月北台灣待售新建案數量已經逼近1400個、月增超過20個，顯示建案去化困難，其中新北市、桃園市的待售建案量較大，而新竹、宜蘭等地區也有增加趨勢。

至於，民眾關注度最高的房價趨勢，8月開價與成交價仍維持在1成以內，不過，近期新青安排除在「銀行法」第72之2條之外，加上央行放寬換屋切結期延長至18個月等措施，在在顯示房市管制不會再緊縮，甚至傾向緩步調整，但最終關鍵仍在9月18日央行理監事會議結束後，有沒有發布新一步的房市決策。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財