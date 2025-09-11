低總價又低公設 高雄公寓成交總價5年漲5成

高雄公寓總價5年悄悄上漲5成。（記者侯承旭攝）

〔記者侯承旭／高雄報導〕因具備低總價及公設比低的優勢，在房價飆漲的時代，高雄市公寓的成交價格5年來已經悄悄漲50%。

根據內政部實價登錄，2020年第2季時，高雄市不計屋齡不含車位的公寓成交總價中位數為298萬元，同年第4季則漲破300萬元，至2023年第2季進一步攀升至400萬元，至今年第2季成交總價中位數來到450萬元，5年來上漲了51%，且相比近年流行的30坪以下大樓產品，公寓價格波動小，趨勢穩定向上。

請繼續往下閱讀...

房仲人士分析，公寓的屋齡相對偏高，且多數未具備車位、也沒有電梯，但最大優勢是低總價，公寓的成交總價幾乎是大樓的自備款，也沒有華而不實的公設成本，且早年興建的公寓經過20年後，現在已經是地處市中心的黃金地段，不論商圈或學區的條件都難以取代，甚至靠近捷運或輕軌站，反而成為年輕人購屋的替代選擇；不過，購買公寓必須預留修繕預算，老舊管線與隔間都須重新整理，這些後續的隱藏成本甚至達到房價的三分之一。

