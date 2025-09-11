晴時多雲

甲骨文帶動軟銀漲逾9％ 日經盤中再創新高

2025/09/11 10:54

日經指數早盤漲逾400點，再創盤中新高。（歐新社資料照）日經指數早盤漲逾400點，再創盤中新高。（歐新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週三（10日）美股標普500指數和那斯達克指數再創新高的帶動下，日股今（11）日也開出紅盤，在軟銀（SoftBank）等科技類股強勁表現下，日經指數早盤漲逾400點，再創盤中新高。

綜合外媒報導，日經指數今日開盤持續上漲，東京時間上午11點17分，觸及4萬4288.47點，刷新週二（9日）寫下的盤中歷史高點，隨後指數持續維持在4萬4200點左右區間，截至早盤收盤，日經指數漲約1％，暫收4萬4271.92點。

美國軟體巨擘甲骨文（Oracle）公佈財報後，投資人意識到AI服務的強勁需求，帶動週三美國科技類股上漲。東京股市今日由軟銀、愛德萬測試（Advantest Corporation）等AI相關類股領漲，其中軟銀大漲逾9％。

ORTUS Advisors日本股票策略主管傑克森（Andrew Jackson）表示，軟銀的股價預計將大幅上漲，因為投資人將他們與甲骨文聯想在一起，就在幾個月前，美國總統川普宣佈星際之門（Stargate）計劃時，軟銀創辦人孫正義（Masayoshi Son）就和甲骨文創辦人艾里森（Larry Ellison）站在一起。

